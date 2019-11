Dunaújvárosi hódítás Rómában, elsőként zártak csoportjukat

A pénteki fantasztikus kezdés után már biztos továbbjutóként várhatta szombati „edzőmeccsét” a máltaiak ellen a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics együttese a női vízilabda Euroliga római selejtezőjében. Miután a kötelező feladat megvolt, vasárnap a házigazda ellen a csoportgyőzelem volt a tét, amit óriási küzdelem után a 7–7-es döntetlennel sikerült megszerezni, az első hely óriási bravúr a csapattól.

Már a számára első, pénteki játéknap után eldöntötte a továbbjutás kérdését a dunaújvárosi csapat, amire azért nem biztos, hogy sokan fogadtak volna. A holland De Zaan elleni siker benne volt a pakliban, kellett is a továbbjutáshoz, de az orosz Kirishi, ráadásul ilyen különbségű legyőzésére nem sokan tettek volna nagy tétet. Ezzel szemben a sorozat 2017., 2018. évi bajnoka egyetlen pillanatig nem vezetett a találkozó során, a hatgólos DUE-Maarsk diadal önmagáért beszél.

Ismét felülírták a papírformát, erre az eredményre nem sokan fogadtak volna

A többiekhez hasonlóan Horváth Brigitta is nagyot játszott, az egyik hős így vont rövid mérleget a mérkőzés után: – Remekül játszottunk végig, uraltuk a találkozót. Védekezésben a koncentráció folyamatosan magas szinten volt, támadásban pedig azt csináltuk, amit megbeszéltünk. Az oroszok egyik erőssége a sok lefordulás és az ezzel együtt járó gól, azonban remekül visszazártunk, nem nagyon tudtak élni ezzel a fegyverükkel. Amikor láttuk, hogy valaki lövőhelyzetben van tőlünk, máris öten úsztunk vissza, ezáltal szerintem ha két találatot kaptunk így, a többit ki tudtunk védekezni. Illetve ne felejtsük el, hogy Laura Aarts is remekelt a kapuban.

Szombaton amolyan edzésnek – mert biztosak vagyunk, Mihók Attila még a leglazább napon is ennél megterhelőbb gyakorlást vezényel – a mindenki által tönkrevert máltaiak következtek. Nem megbántva őket, lehet Róma látványosságainak jobban örültek, mint az ellenfelek látványának. A meccsre nem is érdemes sok szót fecsérelni, arra jó volt, hogy azok, akik eddig kevesebb szerepet kaptak, jobban belejöjjenek a 21–5-re végződő találkozón.

Majd a Kirishi egy találattal megverte a Rómát, így vasárnap a csoportelsőség volt a tét a két fél mérkőzésén, nekünk a döntetlen is elég volt ehhez.

DUE-Maarsk – SIS Roma 7–7 (1–1, 3–2, 0–3, 3–1)

DUE-Maarsk: Aarts, Kiss – Brezovszki, Sajben, Gurisatti 3, Horváth, Mahieu 1, Szabó, Garda 1, Ziegler, Vályi 2, Huszti, Szellák.

Kemény, brusztolós mérkőzés lett a találkozóból, ahol természetesen a hazaiak megkapták a támogatást a partról. Ám hiába fújtak be például két ötméterest is, ha azokat a parádézó Aarts leszedte, vagy kivédekeztük az emberhátrányokat. Nem egy esetben néma maradt a síp, amikor centerben eltűntek embereink, a kontrákból pedig a Róma igyekezett élni. Igaz, nálunk is maradtak ki helyzetek, vagy Sparano védett, így 4–3 után az utolsó negyedre 4–6-tal fordultunk, amint az egyik szurkoló megjegyezte, nagy meccset játszunk a sporik ellen (is). A lányok persze nem adták fel, másfél perccel a vége előtt Vályi előnyből egyre faragta a hátrányt. Sőt, miután labdát szereztünk, az egyenlítésért támadhattunk, és Vályi keze megint elsült.

– Elég nehézkesen indult a meccs, sok centerpasszra kontrát fújtak ellenünk, pedig eddig erősségünk volt ez a poszt. Kicsit sajnálom, hogy nem tudtunk nyerni, de nyilván az olaszok ellen hazai pályán mindig nehéz játszani. Tudjuk, milyen agresszívan, vagy akár színészkedéssel tudnak ítéleteket szerezni. Nem kell mondani, bárki aláírta volna ezt az eredményt előre, nagy bravúrnak számít, hogy elsők lettünk, büszke vagyok a csapatra. Az pedig, hogy a szezonban a bajnokságban, a Magyar Kupában és az Euroligában egy döntetlen mellett csak nyertünk, nagy löketet kell adjon a folytatásra – értékelt a meccs legeredményesebbje, Gurisatti Gréta.

A csoport végeredménye: 1. DUE-Maarsk Graphics 10 pont, 2. Kinef-Surgutneftegas (Kirishi) 9 pont, 3. SIS Roma 7 pont, 4. ZV De Zaan 3 pont, 5. Exiles 0 pont.

Ami a többi magyar csapatot illeti, az Újpest hazai pályán elsőként, a BVSC Berlinben harmadikként lépett tovább a tizenhat közé, a Ferencváros utolsóként kiesett Utrechtben.