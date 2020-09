Dunaferres döntők, dobogó a világkupán

Vasárnap befejeződött a szegedi kajak-kenu világkupa, amelynek zárónapján vegyes párosban ezüstérmet szerzett a Dunaferr kenusa, Hajdu Jonatán. Szombaton Kiss Balázs az olimpiai szám, a C-1 1000 méter döntőjében kilencedik, vasárnap pedig fél kilométeren hatodik lett. Hajduék az ötszáz párost az élről kellett feladják, mert társa beleesett a vízbe.

A sportág idei egyetlen nemzetközi versenyén – harminchárom ország több mint négyszáz sportolója képviseltette magát a Maty-éren – a Dunaferr SE két kenusa minden számban finalista lett, ahol elindult.

Kiss Balázs nagy csatában, pont hazai nagy riválisát, Bodonyi Andrást megelőzve jutott be az ezer egyes szombati döntőjébe, ahol végül kilencedik helyen zárt. Aztán délután már az egyesek 500 méteres előfutama várt rá, ahol negyedik lett, majd a középdöntőből harmadikként kvalifikálta magát a tegnapi fináléba, a másik magyar Korisánszky Dávid mellett.

A fináléban aztán Kiss a hatodik, Korisánszky pedig a nyolcadik helyen csapott a célba. Egyébként elképesztő szoros volt a harmadik mögött beérkezők sorrendje, Balázs egy századdal (!) maradt le az ötödik német Gebhardt, és néggyel a negyedik olasz Santinitől, de még a dobogós cseh Dvorak is egy másodpercen belül volt.

– Örülök a hatodik helynek, ez is mutatja, hogy van potencia a magyar kenusokban – nyilatkozta Kiss Balázs. – Bele kell erősödni a nemzetközi mezőnybe, és hinni magunkba, ez a dolgunk most. Szeretnék egy jó egyes teljesítménnyel előrukkolni jövőre – tette hozzá a Dunaferr kenusa, aki arról is beszélt, hogy mennyire motiváló számára Adolf Balázs és Fejes Dániel jó szereplése az olimpiai távon, a számunkra még kvóta nélküli C-2 1000 méteren, ahol ezüstérmet szereztek.

Szombaton volt érdekelt Hajdu Jonatán Fekete Ádám társaságában a C-2 500 méteres döntőben. Már a rajt után adódtak bonyodalmak, ugyanis visszalőtték a futamot, Hajduék lapátoltak legtovább, mire meghalloták, hogy álljanak meg. Bár az ismétlés után úgy látszott, ez semmit nem vett ki belőlük, mert a mezőny élére állva haladtak. Nem egészen féltávnál, amikor a későbbi győztes olaszok kezdtek felzárkózni rájuk, Fekete egy szerencsétlen, rossz mozdulat után kiesett a hajóból, így a párosnak értelemszerűen fel kellett adnia a futamot.

Hajdu vasárnap a 200 méteres mix, azaz férfi-női vegyes párosok döntőjében vigasztalódhatott. Az országos bajnokságon diadalmaskodó Molnár Csenge, Hajdu Jonatán párost végül csak az orosz egység – akik az előfutamban is előttük végeztek az élen – tudta legyőzni. Ugyanitt a Kisbán Zsófia, Fekete Ádám kettős a hatodik lett.

A sprintversenyeket tekintve a magyar csapat 6 arany-, 6 ezüst-, valamint 3 bronzéremmel, az összesített éremtáblázat első helyén végzett, az oroszok 4-2-3-as leosztásban lettek a másodikak, az ukránok 3-2-3-mal a harmadikok.