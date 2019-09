Dunaferr Kupa az öbölben

Ma 10 órakor kezdődik és egészen vasárnap délutánig tart a több mint három évtizedes múltra visszatekintő Dunaferr Kupa kajak-kenu verseny a dunaújvárosi öbölben.

Az országosan is egyedülálló idényzáró seregszemlére, amely egyben hivatalos regionális bajnoki futam is egyben közel harminc klub hétszáz sportolója nevezett. A Dunaferr Kupa történetében először egy katalán klub 11 fős küldöttsége is részt vesz a tornán.

Vezető képünk illusztráció