Duatlon: balatoni sprinttel zár az idény

A Magyar Triatlon Szövetség hivatalos versenynaptára szerint az előttünk álló hétvégén zárul az idei triatlon- és duatlonszezon.

Az idényzáró seregszemlének szombaton és vasárnap Balatonboglár ad otthont, itt rendezik meg a VI. BÚI Utánpótlás és Sprint Duatlon ob-t, valamint a VI. BÚI Duatlon Mix Váltó országos bajnokságot is. A Dunaújvárosi Triatlon Sport Egyesület versenyzői önbizalommal telve várhatják a balatoni kirándulást, hiszen remek eredményeket értek el az elmúlt hétvégén immáron negyedik alkalommal jelentkező Veresegyházi Duatlonon, amelynek keretében országos ranglistaversenyt, amatőr sprint­kupát és utánpótlás-ranglistaversenyt is rendeztek. Vadász Ildikó sprint (5 km futás, 20 km kerékpár, 2,5 km futás) távon debütált, és a hölgyek abszolút mezőnyében a 17. helyen végzett, saját kategóriájában pedig a dobogó második fokára állhatott fel. Az éremosztásnál szintén érdekelt volt az egész szezonban kiváló teljesítményt nyújtó Kovács Ákos Flórián, sprinttávon a férfiak teljes mezőnyét tekintve a 24. helyen zárt, a senior 2-es kategóriában pedig a legjobbnak bizonyult. Somogyvári Ákos a férfiak abszolút kategóriájában a 73., a senior2-es mezőnyben a figyelemre méltó 11. helyen fejezte be a versenyt.

A balatonboglári seregszemlén a sprint ob-n Vadász Ildikó, Burkovics Márton és Kovács Ákos Flórián áll rajthoz a DTSE színeiben.

Vezető képünk archív.