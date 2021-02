DPASE: élesen, magabiztosan és határozottan várják a rajtot

Vasárnap a huszonkettedik fordulóval folytatódik a 2020/2021. évi NB III-as pontvadászat. A Közép csoportban jelenleg tizenharmadik helyen álló Dunaújváros PASE labdarúgócsapata 14 órakor a Dabas-Gyón FC gárdáját fogadja.

A két együttes őszi mérkőzését 2–1-re a Dabas-Gyón nyerte, pedig Kesztyűs Máté találatával még az újvárosiak vezettek. Mivel a két csapat között csupán két pont a különbség a tabellán, győzelemmel „előzhetne” a DPASE gárdája.

Az újvárosiak kerete több játékossal is gyarapodott az elmúlt hetekben. A téli átigazolási időszakban került a klubhoz Botlik Dávid, Kökény Dorián, Nagy Nándor és Kondor Kristóf. Közülük van, aki még az ifjúsági csapatban is szerepelhet. A hosszúra nyúlt felkészülési időszakról, a tavaszi célokról, s a vasárnapi összecsapás esélyeiről Jakab Elek vezetőedző nyilatkozott.

– Két hét önállóan elvégzett otthoni edzéseket követően január 11-én kezdtük meg a közös munkát. A tervezett feladatok nagy részét elvégeztük, de a vírushelyzet befolyásolta a felkészülést, hiszen a többi között ezért maradt el a Bölcske elleni felkészülési találkozónk. Az edzőmérkőzéseken elsősorban olyan elemet próbáltunk gyakorolni, ami a támadójátékunk hatékonyságát segítheti. A helyzetek kialakításáig sikerült eljutni, de az értékesítésével még akadtak problémáink – mondta.

Hozzátette, igaz, az eredmények nem azt mutatják, de ettől függetlenül sikeresnek értékeli a felkészülési időszakot. Élesen, magabiztosan és határozottan várják a bajnoki rajtot. Az újak közül jelentős erősítést jelenthet Kondor Kristóf, akire elsősorban irányítóként számít, de a középpálya más posztjain is képes jó teljesítményre. Hiányzott a csapatból egy ilyen játékügyes labdarúgó, aki az előkészítésben és a góllövésben is jeleskedik.

– Biztos vagyok benne, hasznos tagja lesz az együttesnek. A fiatal játékosokkal már a jövő csapatát építjük, amely komolyabb célokra is alkalmas lehet. Nem utolsósorban gondolni kell arra is, hogy az idősebb labdarúgók szerepét előbb-utóbb valakiknek át kell majd venni. A vasárnapi találkozóra vonatkozóan a legfontosabb, hogy mindenkinek tisztelni kell az elvégzett munkát. Ellenfelünket rutinos labdarúgók alkotják, de nekünk győzelemre kell törekednünk. Fontos lenne egy jó rajt, ami sokat jelentene a folytatásra. Annak ellenére bizakodóan, pozitívan várom a kezdést, hogy a műfű miatti sérülések zavarták a felkészülésünket. Sérülés miatt ezúttal is hiányzik Barna Zsolt, Markovics Bence és Halász Péter. Báló Tamás pedig a tavalyi utolsó fordulóban begyűjtötte az ötödik sárga lapját, így ki kell hagynia ezt a mérkőzést. Nem lesz egyszerű pótolni, hiszen csapatunk meghatározó játékosa. Szerencsére a létesítmény körüli problémák megoldódtak, így a szezon végéig biztosítottak a lehetőségek – tette hozzá.

Az NB II-es Szentlőrinc SE együttesétől érkező Kondor Kristóftól sokat vár a szakmai vezetés. – Azért döntöttem a Dunaújváros mellett, mert kiemelkedő múlttal rendelkezik. Az első perctől kezdve befogadtak a srácok, így a benyomásaim egyértelműen pozitívak. Szakmailag és a körülményeket nézve sem csalódtam, elégedett vagyok. A vasárnapi mérkőzésen mindent megteszek a siker érdekében. Személy szerint én mindig rövid távra tűzök célokat, de a közös álmok megvalósításához is szeretnék hozzájárulni. Egészséges drukk, izgalom természetesen van bennem. Összességében optimista vagyok, a csapattól győzelmet, magamtól pedig gólt várok – nyilatkozta.

A 22. forduló további mérkőzései: Újpest FC II – Ferencvárosi TC II, Budapest Honvéd-MFA II – Vác FC, Paksi FC II – Kecskeméti TE, Majosi SE – HR-Rent Kozármisleny, Monor – Taksony SE, FC Dabas – Körösladányi MSK, Szegedi VSE – ESMTK, Rákosmente FC – Szekszárdi UFC, Iváncsa KSE – Hódmezővásárhelyi FC.

A további tavaszi program 23. forduló: Körösladányi MSK – DPASE (márc. 7., 14.30 óra), 24. forduló: DPASE – Taksony (márc. 14., 14.30 óra), 25. forduló: HR-Rent Kozármisleny – DPASE (márc. 21., 15 óra), 26. forduló: DPASE – Ferencvárosi TC II (márc. 27., 15 óra), 27. forduló: Paksi FC II – ­DPASE (ápr. 4., 11 óra), 28. forduló: DPASE – Újpest FC II (ápr. 11., 16.30 óra), 29. forduló: Majosi SE – DPASE (ápr. 14., 16.30 óra), 30. forduló: DPASE – Monor (ápr. 18., 17 óra), 31. forduló: FC Dabas – DPASE (ápr. 25., 17 óra), 32. forduló: DPASE – Kecskeméti TE (ápr. 28., 17 óra), 33. forduló: DPASE – Szegedi VSE (máj. 2., 17.30 óra), 34. forduló: Rákosmente FC – DPASE (máj. 9., 17.30 óra), 35. forduló: ­DPASE – Iváncsa KSE (máj. 12., 17.30 óra), 36. forduló: Budapest Honvéd-MFA II – DPASE (máj. 16., 11 óra), 37. forduló: ­DPASE – Vác FC (máj. 23., 18 óra), 38. forduló: Hódmezővásárhelyi FC – DPASE (máj. 30., 18 óra).

A bajnokság állása