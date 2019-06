Döntőben versenyzett párjával a Dunaferr SE kenusa, Kiss Balázs

A minszki Európa Játékokon a Dunaferr SE kenusa, Kiss Balázs a párjával, Dóri Bencével C-2 1000 méteren állt rajthoz a délelőtti döntőben. A versenyben kitartóan küzdöttek, ez most a kilencedik helyre volt elég.

Kiss Balázs első világversenyén nagy nevek között versenyzett, így pozitív élményként tekint a döntőre emiatt. A keddi középfutam nagyon jól sikerült a párosnak, ahol harmadikok lettek, ott sikerült megmutatniuk, hogy képesek lehetnek bármire. A döntőt tekintve szerettek volna előrébb végezni, de ami bennük volt az kihozták magukból ebben az erős mezőnyben. Mivel áprilisban került össze a páros, ezért csak így tudták a rajtot elkapni. A verseny alapján felmérték a nemzetközi mezőnyt, azon kell dolgozniuk, hogy élesítsék magukat a következő időszakban. Kiss Balázs elmondta, biztos abban, hogy a szegedi világbajnokságon, amit augusztus végén rendeznek meg, sikerül megszerezni az olimpiai kvalifikációt. Rajtuk nem fog múlni.

Délután fél kettőkor C-1 200 méteren bemutatkozó Hajdu Jonatánért is szoríthatunk. A versenyt az alábbi helyen követhetjük figyelemmel: https://www.mediaklikk.hu/m4-elo

Európa Játékok – Arany- és ezüstérem a kajak-kenu pályán – MTI

A kajakos Kopasz Bálint 1000 méteren arany-, a Kárász Anna, Kozák Danuta kajakos duó pedig 500 méteren ezüstérmet szerzett szerdán a minszki Európa Játékok kajak-kenu versenyében, amely idén a legjelentősebb kontinentális viadal a sportágban.

Ahogy a háromnapos regatta első napján, úgy szerdán is kellemes meleg és verőfényes napsütés fogadta a versenyzőket és a szurkolókat a főváros központjától mintegy 25 kilométerre fekvő Zaszlavl evezős központban, a négy magyar döntős közül pedig először a 22 éves, tavaly ebben a számban Eb-második Kopaszért lehetett szorítani.

Az idén Győrbe igazolt kajakos – a finálé legfiatalabb tagja – remekül kapta el a rajtot nagy riválisa, a világ- és Európa-bajnoki címvédő Fernando Pimenta mellett, és ők ketten hamarosan kiváltak a mezőnyből. A portugál állt az élre, fokozatosan növelve az előnyét féltávnál mintegy hajóhosszal ő vezetett. Kopasz azonban végig tapadt rá, és a hajrához közeledve megindította a hajóját, ami olyan jól sikerült, hogy szinte állva hagyta közvetlen riválisát. Pimenta a végén még megpróbált visszatámadni, de a magyar kajakos ereje és előnye kitartott a célig. Kopasz Bálint a felnőttek között élete első győzelmét aratta nagy világversenyen.

A világbajnoki címvédő Kárász, Kozák duó Kopaszhoz hasonlóan kedden magabiztos előfutam-győzelemmel kezdett, most azonban a rajtja nem sikerült jól, és hamar jelentős hátrányba került a startból szinte rakétaként kilövő hazai egységgel, Volha Hudzenkával és Marina Litvincsukkal szemben. A magyarok sokáig a mezőnyben haladtak, 250 méternél harmadikak voltak, majd a hajrára már tisztán a második helyre jöttek fel. A fehéroroszok az élen nemhogy nem fáradtak, hanem még tovább növelték előnyüket, Kárászék pedig ezúttal nem tudtak újítani, így másodikként értek be a célba.

Az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta – aki négy számban versenyez Minszkben – a múlt heti második hazai válogató előtt vírusos megbetegedéssel küszködött.

Az ötkarikás bronzérmes kenus, Kiss Tamás nem tudott beleszólni a dobogós helyek sorsába az 1000 méter egyes rendkívül erős mezőnyében, szinte végig hátul haladt a fináléban, végül három vetélytársát megelőzve hatodik lett.

A szerdai döntős programban magyar részről még a Kiss Balázs, Dóri Bence 1000 méteres kenu kettes lesz érdekelt.

Minszkben 16 kajakos és kenus számban rendeznek versenyeket, a többi finálé csütörtökön lesz.

A magyar küldöttség, amelynek a mostani volt az első aranya Minszkben, jelenleg négy éremmel áll az Európa Játékokon.

Később:

200 méteres előfutamok 13.00

200 méteres középfutamok 15.00

A magyar érdekeltségű döntők dobogósai:

férfi K-1 1000 m:

1. Kopasz Bálint 3:30.936 p

2. Fernando Pimenta (portugál) 3:31.048

3. Aleh Jurenyija (fehérorosz) 3:32.291

férfi C-1 1000 m:

1. Tomasz Kaczor (lengyel) 3:57.953

2. Kirill Samsurin (orosz) 3:58.028

3. Sebastian Brendel (német) 3:59.278

…6. Kiss Tamás 4:07.343

női K-2 500 m:

1. Volha Hudzenka, Marina Litvincsuk (fehérorosz) 1:40.888

2. Kárász Anna, Kozák Danuta 1:42.526

3. Kira Sztyepanova, Anasztaszija Pancsenko (orosz) 1:43.358