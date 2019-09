Döntetlent játszottak a baracsi lányok

A Baracs SE Női Labdarúgócsapat a közösségi oldalán számolt be a DPASE elleni meccsükről.

A mai napon hazai pályán a DPASE csapatát fogadták lányaink. Kemény csata volt várható, a lányok nem is cáfoltak erre rá.

A mérkőzès nagyon álmosan kezdődött, a vezetést meg is szerezték a vendégek. 0:1-es állással fordultak a félidőben. A második félidő hasonlóan tompán kezdődött, a vendégek megszerezték a 2. találatot is. Sokáig úgy nézett ki, hogy a vendégek elviszik a 3 pontot Baracsról. Az utolsó 10 percben a lányok minden erejüket összeszedve hajtottak. A 76. percben Pasker Renáta megszerezte a szépítő találatot, ezzel életben tartva a reményt. A spori 2 percet hosszabbított, a 81. percben érkezett Bozsik Brigitta, az ő arany góljával beállt az igazságos 2:2-es végeredmèny.

Baracs-DPASE 2:2

Hajtós, fordulatos mérkőzèst tudnak maguk mögött a lányok.

Gratulálunk a Dunaújváros PASE csapatának is!