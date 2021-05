Döntetlen az új edző debütáló meccsén az utolsó előtti ellen

Az NB III Közép csoportjának 33. fordulójában a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata a bajnoki tabella utolsó előtti helyén álló Szegedi VSE együttesével játszott. A DPASE az utolsó percben kapott góllal döntetlent játszott.

Nem voltak azonban eseménymentesek a találkozó előtti napok. Az utóbbi időszak eredménytelen szereplése miatt csütörtökön a DPASE vezetése közös megegyezéssel szerződést bontott Jakab Elek vezetőedzővel. A vasárnapi találkozón már az eddigi másod­edző, Varga Balázs irányította az együttest, aki a pénteki sajtótájékoztatón mutatkozott be, és beszélt a terveiről, elképzeléseiről.

– Talán kevesen tudják, hogy édesapám itt futballozott néhány évet. Igaz, akkor én még nagyon kicsi voltam, de azért van kötődésem Dunaújvároshoz. Nagyon korán kezdtem edzősködni, emiatt minden utánpótlás-korosztállyal foglalkoztam. Emellett mindig vállaltam részfeladatokat. Voltam ellenfél-megfigyelő az NB I-es PMFC-nél, vezetőedző megyei első osztályú és NB III-as együtteseknél. Tehát hiába vagyok fiatal, a tapasztalat megvan – nyilatkozta.

– 2017-ben Dobos Barna mellett már dolgoztam az első csapatnál. Majd egy kitérőt követően tavaly érkeztem vissza. Először utánpótlásedzői feladatot láttam el, majd a szakmai igazgatói titulus jutott nekem. Most a legfontosabb feladatunk, hogy életben tartsuk az NB III-as tagságot. Az eddig is látható volt, hogy ez a csapat jóval többre képes annál, mint az eredményei mutatják. Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező hat meccsen sokkal több pontot tudunk begyűjteni, mint az elmúlt időszakban. Az eddigi kudarcoknak természetesen több oka is van. Nagyon balszerencsések voltunk az utóbbi hetekben. Én nagyon bízom benne, hogy ez a negatív sorozat megfordul. A játékosokon eddig is éreztem, hogy mindent megtettek az egyesületért, a városért, amit ezután is meg fognak tenni. Én nagyon hiszek bennük, teljesen magabiztosan várom ezt a hat találkozót. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy a játékosok, illetve a csapat fog bennmaradni. A stáb és én csak „mankókat” tudunk adni. Marad a csapatnál Pálinkás András kapus­edző, akinek hatalmas tapasztalata van, így mindenben kikérem majd a véleményét. Szeretnék még a munkába bevonni egy erőnléti szakembert, valamint házon belülről egy edzőt, aki alkalmanként segíti majd a munkát. A játékosok jó mentális állapotba hozása lesz az első feladat. Természetesen a játékon is szeretnék egy kicsit változtatni. Itt elsősorban a felépítésére gondolok. A támadásoknál Szepessyt ne csak magas labdákkal próbáljuk játékba hozni, hiszen erre már készülnek az ellenfelek. Bizonyos szempontból tehermentesíteni kell, ne csak ő legyen az elsőszámú célja a támadásoknak, hanem több variációs lehetőségünk is legyen. Amennyiben a sérülések és eltiltások elkerülnek minket, akkor minden hátralévő mérkőzésen lesz esélyünk pontokat szerezni – tettette hozzá.

Ez volt a cél vasárnap kora este a Szegedi VSE elleni is hazai pályán.

DPASE – Szegedi VSE 1–1 (0–0)

DPASE: Pokorni – Barta B., Lakatos G., Vadász V. Hompót D., Tóth Á., Barna Zs., Dorogi R., Kesztyűs, Szepessy R., Novák. Vezetőedző: Varga Balázs.

Szegedi VSE: Zsibrita – Kormányos, Pócs, Csamangó, Mészáros Z., Beretka, Csanádi, László D., Dóra, Bodor, Zana. Vezetőedző: Paksi Péter.

A 37. percben a szegedi Mészárost a második sárga lapot követően kiállította a játékvezető. A 71. percben egy kapu előtti kavarodást követően Szepessy kapott piros lapot. A 83. percben Novák Zsombor büntetőből szerzett vezetést. A kilencvenedik percben egy szabadrúgást követően Bodor csúsztatott a hazai kapuba.

A forduló további eredményei: FTC II – Szekszárdi UFC 1–1, Paksi FC II – Hódmezővásárhely 1–3, Újpest II – Vác 3–2, Kozármisleny – ESMTK 5–0, Monor – Iváncsa KSE 0–3, FC Dabas – Rákosmente 1–1, Kecskemét – Körösladány 2–2. A Taksony – Dabas-Gyón FC találkozó elmaradt. A három bajnoki pontot 3–0-s gólkülönbséggel a vendégcsapat kapta.