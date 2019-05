Dobos Barnával került vissza ismét az élvonalba a ZTE

Az egykor szebb napokat látott Zalaegerszegi TE labdarúgócsapata hét év kihagyást követően újra NB I-esnek mondhatja magát. A feljutást jelentő bajnoki címhez egy dunaújvárosi szakember segítette a zalaiakat.

Dobos Barna a Dunaújváros PASE kispadján kezdte a szezont, de hetedik fordulót követően a ZTE vezetőedzője lett.

– A klub tulajdonosa, Végh Gábor keresett meg, akivel már ismertük egymást. Arra kért fel, hogy az előző évek sikertelensége után, két éven belül jusson fel a csapat az NB I-be. Sallói István sportigazgató már a nyáron egy erős keretet állított össze, így már az első évben reális esély mutatkozott az osztályváltásra, aminek én is első perctől kezdve a szorgalmazója voltam. A kezdeti időszak az ismerkedéssel zajlott, és a cél tudatosításával.

Télen sikerült tovább erősödnünk, hiszen Grumic Miroslav, Kocsis Gergő, Bobál Gergely, Farkas Balázs és Bolla Bendegúz érkezésével masszívabb lett a védekezésünk, és kreatívabb a támadójátékunk. Tavasszal végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk, ám a vetélytársaknál voltak hullámvölgyek, így biztosan végeztünk a tabella élén. A feljutás, illetve a bajnoki cím megszerzését követően már arra törekedtünk, hogy az NB I-re készülve a játékunk minőségét javítsuk.

– Milyen célokkal készülnek a tizenkét csapatos első osztályra?

– Egy évvel meghosszabbították a szerződésem, így tervezhetjük a jövőt, amihez komoly gazdasági háttér szükséges. Bízom benne, hogy a bajnokcsapat gerince megmarad, de hat-hét játékost mindenképpen szeretnénk igazolni. Célunk a top 10, amit nevezhetünk biztos bennmaradásnak is. Nagy az érdeklődés a városban. Biztosan várja a rajtot a B közép is, amely a feljutás kiharcolásában a hazai, és az idegenbeli mérkőzéseken is komoly segítséget jelentett.

– A DPASE gárdáját üzemeltető gazdasági társaság ügyvezetőjeként, miként értékeli a dunaújvárosiak idei szereplését a harmadosztályban?

– Azt tudni kell, hogy már évek óta a legkisebb költségvetésű csapatok közé tartozunk, de ennek ellenére rendre sikerül az élmezőnyben végeznünk, és megelőzzük a gazdaságilag sokkal jobban álló klubokat. Valószínű, hogy az idény végén a negyedik helyen végez majd a csapat, ami összességében számunkra pozitív eredmény.

– Édesapaként hogyan látja a nyáron Dunaújvárosból a Fortuna Sittard együtteséhez igazolt fia első évi produkcióját?

– Az idei cél az volt, hogy bemutatkozzon a holland élvonalban. Ez teljesült, hiszen két alkalommal pályára lépett, ami tizennyolc évesen hatalmas dolog. A „reserves”, azaz a tartalék együttesben azonban rendszeres játéklehetőséget kapott. Szerencsére az első csapatnak sikerült kivívni: bennmaradt az első ligában, így folytatódhat a tudatos „építkezés” időszaka. A következő bajnoki évben továbbra is türelmesnek kell lenni, de jó lenne növelni a pályára lépések számát. A terveink szerint a negyedik év végére kialakult helyzet lesz a mérvadó Áron pályafutásában.