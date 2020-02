Dobos Barna harcol a ZTE sikeréért

A napokban labdarúgóedzői kreditpontgyűjtő konferenciát rendeztek Budapesten, amelynek egyik témája a klubstratégia és szakmai munka összehangolása volt.

A fenti téma egyik előadója a ZTE vezetőedzője, Dobos Barna volt. A konferencia után kértük fel a dunaújvárosi szakembert, hogy értékelje csapata őszi szereplését.

– Bajnokként jutottunk fel, tehát a mi csapatunk volt a legjobb a másodosztályban, de a két osztály között nagyon nagy a különbség mind gazdaságilag mind szakmailag. A bajnokcsapatra építve megpróbáltuk megerősíteni a keretet, és igyekeztünk gyorsan felvenni az NB I nagyobb ritmusát. Nagyon pozitív volt ősszel, hogy a vártnál gyorsabban összeállt a játékunk, stílusos futballt mutattunk be, de sajnos ez nem párosult elég hatékonysággal. Sok olyan pontot hullajtottunk, ami nagyon fájó volt, mert hiányzott belőlünk az a „gyilkos ösztön”, ami hatékonyabbá tett volna minket. Szerettünk volna a vonal fölött fordulni, de a kevesebb győztes meccsünk következtében egyelőre kieső helyen állunk.

– Milyen változások történtek és miért a csapat keretében?

– A nyári változások miatt voltak olyan játékosaink, akik kevesebb játéklehetőséghez jutottak, és talán kicsit elvesztették a motiváltságukat, ezért szerettünk volna kicsit frissíteni a kereten olyan játékosokkal, akik nagyobb versenyt jelenthetnek a csapatba kerülésért. Távozott öt játékos és helyükre három új érkezett. Megvoltak a magyar jelöltjeink, de sajnos nem sikerült velük megegyezni, így mindhárom játékos külföldről érkezett, ami mindig kockázatosabb és a beépítésük is nehezebb, de bízom benne, hogy segítségünkre lesznek.

– Mit vár a tavaszi szezonban?

– Szeretnénk megtartani a domináló játékstílusunkat, de hatékonyságban előre kell lépnünk, ha el akarjuk érni a céljainkat. Sajnos a rajton nagyon beragadtunk, ami meglepő volt, mert ilyen rosszul még nem játszottunk, és nem is volt semmi előjele, mert az előkészületi meccseinken jól teljesítettünk. Kár érte, de ezen már felesleges rágódnunk. Előre tekintünk és már a következő meccsre koncentrálunk, mert nagyon sűrű a programunk és már jön is a javítási lehetőség. Év eleje óta nehéz szezonra készültünk, mert tudtuk, hogy mennyire nehéz a bennmaradás kivívása, amire jó példa a múlt hétvégi ellenfelünk esete is. A Diósgyőr az elmúlt három évben mindig az utolsó fordulóban tudta csak bebiztosítani az NB I-es tagságát, amihez nagy hit, elszántság és mentális erőre van szükség, de nem csak a csapat, hanem a vezetők és a szurkolóink részéről is. Egy biztos, mi hiszünk a sikerben és az utolsó pillanatig küzdünk a bennmaradásért.

– Miként látja a Dunaújváros PASE jelenlegi helyzetét?

– A támogatottság hiánya miatt csúszott le a klub a harmadosztálba. Sajnos, azóta sem kapta meg a lehetőséget gazdaságilag a felnőttcsapat, illetve az utánpótlás sem, hogy magasabb osztályba kerüljön, és ott hosszú távon szerepeljen. Ennek tükrében az elmúlt közel négy év szereplése nagyon jónak mondható. Bízom benne, hogy a jövőben pozitív változások történnek, és mind a város mind a város vállalatai, vállalkozói közül többen a csapat mellé állnak megteremtve a magasabb osztályba jutás lehetőségét.