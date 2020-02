Dobogós helyen végezne a két csapat a bajnokság végére

Vasárnap elkezdődött a megyei labdarúgó-együttesek számára a téli műfüves bajnokság. A Mezőfalva a bajnoki kupával ünnepelné százéves fennállását, a Baracs pedig tovább építkezik a jövő érdekében – a Dunaújvárosban rendezett felkészülési mérkőzések alkalmából kérdeztünk csapatvezetőt és edzőket.

Dunaújváros A vidámparki pályán, ahogyan Fejér több helyszínén, két csoportban négy együttes játszik egymással körmérkőzéses rendszerben. Az első fordulót vasárnap rendezték meg, ezeken több környékbeli együttes is pályára lépett.

A mérkőzések előtt érdeklődtünk a csapat helyzetéről a harmadosztályú Mezőfalva elnökénél, Cseke Ottónál: – A játékosállomány jelen pillanatban nem változott. Közel húszfős kerettel indulunk neki a bajnokságnak. Az U 19-nél számolunk egy-két fiatal érkezésével. A jövőt illetően az ificsapatot mindenképpen önálló együttesként indítanánk, így tehermentesítve a felnőttbajnokságtól, ahol Móricz Csabára csatár fronton jóval nagyobb mértékben számíthatunk.

Az U 16 és az U 13 idén nem indult, de szeretnénk ősszel őket is csatasorba állítani. A Bozsik-programban új edzőként Szabó Attila támogatja a törekvéseinket. Jó hír, a létszámunk napról napra növekszik. A hangulat kitűnő, csak pénz nincs. Sajnos a vidéki klubok támogatottsága jelentősen lecsökkent. A bajnokság mellett gőzerővel készülünk a június 13-i százéves jubileumunkra is, amelyet remélhetőleg győzelemmel ünnepelhetünk.

Dég – Mezőfalva 1–8 (1–4)

Mezőfalva: Orosz – Balázs (Vad), Török, Balogh D., Bakos (Kertész), Balogh I., Horváth P. (Kiss), Mekota, Tonka (Sümegi), Somogyi (Horváth Zs.), Márok.

Gólszerző: Tóth (39.), illetve Márok (22.), Balázs (24., 54.), Balogh I. (27.), Bakos (30.), Török (43.),Horváth Zs. (62.), Balogh D. (79.).

A mérkőzés végén megkérdeztük Bakos János edzőt a látottakról, aki elmondta, kitűnő formában vannak a srácok erőnlétileg és mentálisan egyaránt. Szeretnék beváltani az esélyeket és szép bajnoki évaddal ünnepelni.

Vajta – DUFK 3–0 (1–0)

DUFK: Kovács (Gergely) – Szabó K. (Gertner), Matolcsi, Bartha, Rabijász (Szabó I.), Kürti (Hajdú), Gyöngyösi (Furuglyás), Tóth ­(Rácz), Heftner (Danó), Fekete, Perjési.

Gólszerző: Balogh (38.), Klazer (57.), Lajtos (58.).

A másik csoportban szereplő másodosztályú Baracs edzőjét, Idei Szabolcsot mérkőzésük előtt kérdeztük: – Még csak most kezdtük el a játékot, így formáról, felkészültségről korai lenne hitelesen nyilatkozni. Egyelőre a ráhangolódáson van a hangsúly. A március 8-ai kupameccsre szeretnénk élesíteni magunkat, amikor a Tordassal mérkőzünk hazai környezetben. Természetesen úgy állunk a bajnoksághoz, hogy az összes találkozóról elhozzuk a három pontot. A fiatalok közül Nagy Eriket sikeresen beépítettük a csapatba, aki egyéniségével nemcsak a szakmai vezetést, de a társait is meggyőzte, hogy helye van a kezdő tizenegyben. Az ajtó továbbra is nyitva van a többiek előtt. A dobogó elvárás lesz, hiszen tizenegy pontos előnyünk van a negyedik helyezett Szabadegyházával szemben. Megpróbáljuk elérni a legjobb eredményt az év végére. Minél szebben csillogjon az az érem, valamint a kupában is tudásunkhoz méltón kívánunk helytállni.

Végezetül a felkészülési meccs is igazolta az előbb elhangzottakat, remek küzdelemben a Baracs örülhetett a három pontnak.

Előszállás – Baracs 0–2 (0–1)

Előszállás: Czifra – Harasztia, Ecsedi (Kercza), Balogh N. (Czári), Bognár (Nyári), Horváth K., Bozsoki, Reichardt, Rupa (Horváth K.).

Baracs: Pék – Rezes, Prókai, Badi B. Ásványi, Nagy E., Szili (Bartók), Éliás, Badi K., Nagy D. (Sebestyén), Kőkuti (Mészáros).

Gólszerző: Éliás (2.), Mészáros (74.).

Lajoskomárom – Nagykarácsony 3–2 (2–1)

Nagykarácsony: Turi – Kovács, Jeney, Tábi, Brogyányi, Simon, Wadolowski (Szabó), Halasi, Varga (Kovács), Felföldi, Mohácsi.

Gólszerző: Dobai (69.), Szili (72.), Fejérpataky (75.), illetve Brogyányi (30., 50.).

A Rácalmás és a Kulcs csapata az iváncsai csoportba kapott besorolást. Előbbi együttes találkozója elmaradt az Aba Sárvíz ellen, a kulcsiak pedig vereséggel nyitottak.

Iváncsa II-Pusztaszabolcs – Kulcs 3–0 (1–0)

Kulcs: Puskás – Bíró, Szeitz, Godó, Pasqúalini, Plézer (Kolmankó), Erdélyi, Jakubek (Seres), Fehér, Schäfer.

Gólszerző: Györök (8.), Kurucz (52., 63.).