Dobogón a lányok, büntetőkkel Európa-bajnokok lettek a férfiak

Fantasztikus teljesítménnyel harmadik helyet szerzett a magyar női vízilabda-válogatott a budapesti Európa-bajnokságon szombaton. A Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics három játékosával felálló együttes a címvédő Hollandiát győzte le két góllal. A fiúk pedig a kontinensbajnoki címért ugrottak medencébe vasárnap este.

Valami nagy dolog volt készülőben már szombaton is a Duna Arénában, ugyanis az oda vezető utak mellett nemcsak a korábban szokottnál több rendőrt lehetett látni, hanem magyar szurkolói kellékeket árusítókat is. Igaz, ezen a napon „csak” a bronzérem volt a tét a hazai alakulat számára, de így is szinte teljesen megtelt az impozáns létesítmény. Azaz a szurkolókon semmi nem múlt.

Még jóval a kezdés előtt összefutottunk Bíró Attila szövetségi kapitánnyal a sajtóközpontban, aki akkor azt mondta, egygólos mérkőzés lesz ez, bízik benne, a mi javunkra. Azt meg már csak mi tettük hozzá, hogy az utóbbi években világversenyeken szerzett negyedik helyekkel már tele a padlás, éppen itt az ideje újra dobogóra állni.

Magyarország – Hollandia 10–8 (3–5, 2–2, 4–1, 1–0)

Magyarország: Gangl – Szi­lá­gyi 2, Máté, Vályi, Parkes 2, Keszthelyi 2, Garda. Csere: Illés 1, Leimeter 2, Gyöngyössy, Rybanska 1.

A csapat fantasztikus játékkal, háromgólos hátrányban sem roppant össze, a második félidőben elképesztő védekezést bemutatva nyerte meg a találkozót.

A lefújás után a csapat –benne a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics három játékosával: Garda, Gurisatti, Vályi – hatalmas örömben tört ki, többen könnyeztek, miközben több ezer ember ünnepelte a lányokat. Nem sokkal később, miközben a televíziós stábok, újságírók a lányokat és a szakvezetőt rohamozták meg, a vegyes zónában felbukkant Petrovics Mátyás, a BVSC szakvezetője, aki az M4 Sport szakkommentátora volt a női mérkőzések során. Sorra odahívta magához, akit tudott, és hosszasan megölelve gratulált mindenkinek, korábbi tanítványa, Máté Zsuzsanna ennek hatására újra elpityeredett.

– Ez a csapat együtt van, mint a gemenci szarvasok –utalt a szövetségi kapitány a Kispál és a Borz dalszövegére. – A második félidőben tökéletesen védekeztünk, az elején volt egy kis problémánk, de ez a csapat ma mentálisan olyan erős volt, hogy nagyon nehéz lett volna megverni. Mindezt úgy, hogy Gurisatti Gréta személyében az egyik meghatározó játékosunk hiányzott, ráadásul egy ilyen fizikálisan is kemény mérkőzésen eggyel kevesebben voltunk. Ez emberfeletti volt. Amikor 2016-ban Belgrádban nyertünk, akkor sem volt ilyen egyenletes a teljesítményünk. Ez a csapat képes veretlenül megnyerni egy világversenyt, ez most nem sikerült. Ellenben bízom benne, hogy a bronzérem akkora lökést ad az olimpiai selejtezőre, hogy azt sikerrel tudjuk venni. Mindenkivel elégedett vagyok, a csapat pótolta az esetleges hiányosságokat. Ezzel az egységgel, védekezéssel a másfél éve elkezdett munka a mezőny legfiatalabb válogatottjával tavasszal és nyáron remélem, meghozza gyümölcsét – fogalmazott a kapitány.

Miután Bíró Attila elmondta értékelését, nevetve felhívtuk a figyelmét rá: nem jött be a meccs előtti tippje. – Így remélem, máskor sem fog – tette hozzá, aztán a lányokkal az éremátadás után megünnepelték egy kicsit a harmadik helyet – a döntőt 13–12-re Spanyolország nyerte Oroszország ellen –, hogy aztán vasárnap kiszurkolják a fiúknak a győzelmet, akik tegnap este Spanyolország ellen játszották a finálét, 1999 után újra aranyérmes lehetett a magyar válogatott.

Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese a vasárnapi döntőben végül drámai csatában, ötméteresek után 14–13-ra győzte le a világbajnoki ezüstérmes spanyol csapatot. A finálé hőse Vogel Soma lett, aki csak az ötméteres párbajban kapott lehetőséget, de Alvaro Granados lövését védve eldöntötte az összecsapást.

A magyarok összességében 13. alkalommal és 21 év szünet után lettek újra a kontinens legjobbjai, ez volt a leghosszabb „böjt” a sportág hazai történetében.

– Nagyon régóta vártak erre a sikerre a fiúk, ennél csodálatosabb nincs, mint hazai medencében aranyérmet nyerni. Egy roppant jó spanyol csapatot sikerült legyőzni, megillet őket minden tisztelet. Nem jól indult a meccs, de sikerült kibontani a védekezésüket. Sokan temették a férfivízilabdát, amikor az Eb-n két éve csak nyolcadikak lettünk. Akkor fiatalokat dobtunk be a mély vízbe, most a rutinos játékosokkal együtt kiváló eleggyé állt össze ez a csapat – mondta gyors értékelésében a fürdőzés után Märcz Tamás szövetségi kapitány.