DKSE-éremeső a két fiatal tornászunktól

Két dunaújvárosi tornász összesen hat érmet szerzett a napokban Nagyszombaton (Trnava), ahol a visegrádi négyek legjobbjai mérték össze tudásukat. Kétség sem fér hozzá: a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület kiválóságai közéjük tartoznak.

A megmérettetésen Csehország, Lengyelország, Magyarország, valamint Szlovákia országainak tornászai vettek részt. A kétnapos trnavai viadalon felnőtt, ifjúsági, továbbá gyermek korosztályban szereplő sportolók vettek részt. A magyar delegáció ifjúsági korosztályát a ­DKSE két reménysége, Makai Lilla és Czifra Lili alkotta.

A dunaújvárosiak pedig nem vallottak szégyent: a verseny első napján a selejtezőket rendezték, ahol Makai mindkét szeren, amelyen elindult – felemás korlát és gerenda – diadalmaskodott.

– Őszintén szólva elégedett vagyok a két első hellyel. Régen versenyeztünk már – legutóbb tavasszal –, úgyhogy ránk fért már végre, hogy élesben is tornázzunk. Az első napom nem alakult a legjobban, ennek ellenére sikerült kvalifikálnom a döntőkbe – mondta Lilla.

Ha pedig bekerült, a másnapi finálékban mindkét szer döntőjét megnyerte a DKSE mindössze tizenöt éves tornásza, bár saját elmondása szerint nem ment simán.

– Volt egy elem, amit még a selejtezőkben rontottam, így azt aztán ki is vettük inkább, nem akartam kockáztatni. Leegyszerűsítettük a gyakorlatot, a biztonság kedvéért, amit így már szépen sikerült kivitelezni. A pontszámok esetében valami hasonlóra számítottam. Régen voltam már nemzetközi viadalon, így különösen jó volt a visszatérés – tette hozzá. Annak ellenére is, hogy Lilla egy kisebb bokasérülés miatt nem indult sem ugráson, sem pedig talajon.

Nem úgy Czifra Lili, aki az összetett versenyben második lett 46,100 ponttal és az ugrást leszámítva – ahol szándékosan csak egy gyakorlatot mutatott be az egyéni miatt – mindenhol döntős lett. Lili gerendán ezüst­érmet nyert, itt éppen Makai Lilla előzte meg, felemás korláton pedig bronzzal gazdagodott gyűjteménye. Hogy teljessé tegye medáliagyűjteményét, talajon a dobogó tetejére állhatott.

– Azt érzem, a talaj sikerült számomra a legjobban, mindkét nap jól ment ez a szer. Az első napi teljesítményemmel nem vagyok teljesen elégedett, többször hibáztam, de a talajnak örülök. Nagyon hirtelen jött maga a verseny, ugyanis egy héttel előrébb hozták az egészet. Nem éreztem teljesen felkészülnek magam, ezzel együtt örülök az eredménynek. Külön izgalmas volt Lillával együtt versenyezni, sokszor mentünk már egymás ellen és együtt is, mindig nagy élmény.

A magyar lányok a többi korosztályt is magabiztosan uralták – itt azonban dunaújvárosi tornász nem szerepelt. Erre hívta fel a figyelmet Kisiván István edző is, aki kiemelte: büszke volt, hogy a pihenő utáni első versenyen is magabiztosan tornáztak a lányok, akik erős és szép kivitelű gyakorlatokat mutattak be.

Ami a juniorok versenyprogramját illeti, október elején rendezik a következő megmérettetést, az országos bajnokságot. Ezt követi a gymnasiade, valamint a mesterfokú bajnokság és a libereci ORV novemberben.