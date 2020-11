DKKA győzelem a serdülő I. osztályban

A vezetőedző a csapat közösségi oldalán értékelte a meccset:

KSA Budapest – DKKA (9-15) 19-31

– A mérkőzésen lerohanásban is és felállt fal ellen is sok szép helyzetet tudtunk kialakítani, de a győzelmünk ellenére is nagy hiányérzetem van a sok elpuskázott lehetőség miatt – árulta el Guricsné Horváth Bea vezetőedző.

– Sokkal jobban kell koncentrálni ezekben a helyzetekben! De ezzel együtt is, végig vezetve, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést!

Góllövők: Wéber 2, Dpbos 1, Kövecses 4, Balogh 1, Bankó 2, Varga 3, Gajdos 2, Bereczki 1, Kovács 4, Papp 1, Kiss 2, Graffy 4, Orsós 1, Konyecsni 3