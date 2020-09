Desszertnek egy kicsit nehéz falatnak ígérkezik

Márpedig a szombati ebéd után nem sokkal szervírozzák fel a futsal NB I 3. fordulójában sorra kerülő Berettyóújfalu – Dunaferr DUE Dutrade FC összecsapást.

Ide nekem az oroszlánt is! Akár ezzel a klasszikus idézettel is jellemezhetnénk a dunaújvárosiak mérkőzés előtti helyzetét, bár az is igaz, hogy nem ők kérték maguknak ezt a kiemelkedő erőpróbát. Mi tagadás, a Berettyóújfalu csapatától komolyabb ellenfelet nem találhatnának maguknak a hazai mezőnyben. Persze ez nem azt jelenti, hogy föltett kezekkel lépnek pályára a rangos ellenfél ellen.

Mitől olyan jó csapat a Berettyóújfalu? Mindenekelőtt a kimagasló tudású játékosai biztosítják ezt a minősítést. Nyilván, remek légiósokkal, mellettük kiváló hazai játékosokkal is büszkélkedhetnek. Komoly erősítés volt Rábl János visszatérése és Horváth Norbert leigazolása is.

A szakmai munkájuk évek óta hasonló, célratörő elvek mellett folyik. Látható módon Mezei József, a klub elnöke és Sergio Mullor Cabrera, a vezetőedző közös futsalnyelvet beszélnek. És ha ez nem lenne elég, akkor csak egy fél szóval említsük meg a Magyarországon egyedülálló létesítményhelyzetüket.

Frank Tamás, a Dunaferr vezetőedzője higgadtan készül a találkozóra: – Úgy érzem, nem kell szégyenkeznünk a hétfői, Veszprém elleni vereségünk miatt, hiszen a két csapat között azért van egy kis különbség. Azóta megbeszéltük a hibáinkat, és azt is, a meccs azon fázisaiban, amikor koncentráltunk, és azt csináltuk, amit megbeszéltünk, gyakoroltunk, akkor teljesen egyenrangú partnerek voltunk. Sajnos kisebb sérülések adódtak, így még nem látom pontosan, kire számíthatok, illetve Reveland kapus a módosított időpont miatt nem áll rendelkezésre. Ha reálisan nézem, sok jóra nem számíthatunk, de ahogy szokták mondani, az esélytelenek nyugalmával pályára lépni sokszor meglepetést is okozhat.

Szeghy Szabolcs, az újvárosiak klasszisa, akárcsak a társai, az előző meccsek tapasztalatait földolgozva emelt fővel készülődik: – Igaz, hogy legutóbb a gólommal vezetést szereztünk, de most már nem sokat érünk vele. Fontos lett volna, hogy nyerjünk, vagy legalább az egyik pontot megszerezzük, de úgy érzem, a játék sok elemében alulmaradtunk. Az elmúlt napokban is ezeken a problémákon dolgoztunk. Lámpaláz és görcsölés nélkül készülünk. Egy erősebb ellenfél ellen mindig inspiráló játszani, mert minden tudásunkra szükség lesz ahhoz, hogy megálljuk a helyünket. Az, hogy ez egy eredményes, vagy „csak” szép játékot hoz, most még nem tudhatjuk. Azt viszont igen, hogy odatesszük magunkat!