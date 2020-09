Decsi és Boldis ORV aranyérmes lett!

Huszonkét ország U15-U18-as legjobb kajakosai és kenusai részvételével Szegeden rendezik a szezon egyetlen utánpótlás gyorsasági világeseményét, az Olimpiai Reménységek Versenyét.

A pénteki döntők során érdekelt volt a Dunaferr SE két kajakos lánya is az ezer méter páros küzdelmek során.

Az U17-es korosztályban Decsi Dorina a nagykanizsai Kálovics Adéllal végig vezetve szerzett aranyérmet, közel három másodperccel megelőzve a másik magyar egységet. Az U18-asok között Boldis Csenge a KSI-versenyző Rugási Csillával rajtolt, hogy ők is végig az élen lapátolva, az első helyen fussanak be a célba az őket követő cseh páros előtt, három másodperces előnnyel.

A tervünk az volt, egy jó pályát menjünk, és ez sikerült – idézte Csengét a szövetség honlapja. – A táv első felét megnyomtuk, de utána se engedtünk ki, az utolsó százon pedig már mindent beleadtunk, ami a csövön kifért. 500-on is szeretnénk valami hasonlót alkotni, jó lenne, ha a másik magyar párossal csatázhatnák majd az aranyért – tekintett már előre Rugási Csilla.

A két lány ma az 500 méteres páros döntőkben lesz érdekelt, vasárnap Decsi még a 200 méter egyes előfutamában. Szintén vasárnap áll rajthoz a két kenus, egyesben Kémenes Enikő, kettesben pedig Fehér Anna.

A Dunaferr SE klubjához kapcsolódóan még adósak voltunk a maraton magyar bajnokság eredményeivel, ahol négyen képviselték a dunaújvárosi színeket.

K-1 30 kilométeren Máthé Krisztián nem ért célba derékfájdalma miatt. Aztán K-2 férfi 30 km-en ezüstérmes lett a győri Boros Adriánnal. – Sajnos a sérülésem hátráltatott, nem bírtam végig, és minden bajom volt… Ez most rajtam ment el, hogy sikerüljön megszerezni a bajnoki címet, de most ez a verseny nem úgy jött ki számomra, ahogy terveztem. Ráadásul még az Eb-t is törölték. Lehet regenerálódni, és rendbe tenni magam – értékelt.

C-2 férfi 26 km-en Kovács Máté, Laczó Dániel (Szeged) szintén ezüstérmet szerzett. – Nagyon örülök, hogy a Danival mehettem párost, aki maratonon már bizonyított nemzetközi szinten is, nekem ez egy teljesen új dolog volt, és érződött a rutintalanságom. Nagyon jó tapasztalatszerzés volt a verseny, tetszett, hogy az egy-két körben meg is tudtunk lépni a nyertes párostól, habár a tapasztaltabb Kövér Márton vezette hajó így is nyert – fogalmazott.

K-2 női 26 km-en negyedikként ért célba Katona Lili, Horváth Alexandra (Szeged) társaságában. – Azt érzem, hogy Alexával az edzések mindig nagyon jól sikerültek, viszont az ob-n ez mégsem látszódott. Sajnos az utolsó beszállásnál összeakadtunk a szekszárdi lányokkal, és mi húztuk a rövidebbet, be is borultunk – mesélte Lili.

K-1 női ifi 18 km-en Horváth Laura pedig a hetedik lett.