Debrecenben kell ezúttal győzni

Debrecenben folytatja szereplését az Erste Liga felsőházában a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata (vasárnap 18.30).

A középszakasz felsőházában az első fordulóban már találkozott a két együttes, akkor a DAB küzdelmes mérkőzésen 3–1-re nyert. Ha Debrecenben is győzne David Le ger együttese, akkor leszakíthatná a debrecenieket, hiszen most nekik nincs pontjuk, az Acélbikáknak viszont már négy is van, és a hét pont komoly előny lenne. Csúcsrangadót rendeztek péntek este az Erste Liga középszakaszának felsőházában, az FTC-Telekom idegenben 5–2-re legyőzte az alapszakaszelső SC Csíkszeredát, amivel átvette a vezetést a tabellán a székelyföldi csapattal szemben.