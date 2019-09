David Mazurek a hét játékosa

Még három csapat veretlen az Erste Ligában, de közülük egyedül a Dunaújvárosi Acélbikák százszázalékos

A nyáron alaposan megerősített együttes az elmúlt héten magabiztosan győzött a DEAC és a Titánok ellen is. A két sikerből összesen négy góllal és három assziszttal vette ki a részét a kanadai David Mazurek, így ő a hét játékosa – olvasható az Erste Liga honlapján. David Joseph Mazurek 1992. február 23-án született az ontarói Brantfordban.

A helyi csapatban kezdett játszani, majd az OHL-es Barrie Coltsban húzott le másfél szezont, és eközben csapattársa volt a későbbi olimpiai bajnok Alex Pietrangelo, a Stanley-kupa-győztes St. Louis csapatkapitánya, valamint Evan Brophey, a Csíkszereda csatára is. Adadiensben és az amerikai SPHL-ben játszó Pensacola Ice Flyersben is megfordult, utóbbival rájátszásba jutva. Az előző szezonban is maradt ebben a bajnokságban, a Fayetteville Marksmennél közel volt az 1-es pont/meccshez. Év közben két ECHL-es együttes is kölcsön vette. Nyáron a Dunaújvárosi Acélbikák ajánlatát fogadta el, és jól döntött, hiszen négy meccsen már 11 pontnál jár.

Mazurek ma tovább gyűjtheti a pontjai számát, hiszen az Acélbikák 18 órai kezdettel a Schiller-Vasast fogadja a jégcsarnokban. Vasárnap pedig a Fradihoz utazik a DAB (18 óra).