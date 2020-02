David Legert döntött: a DAB választott, jöhet az Újpest

A Dunaújvárosi Acélbikák az Újpesttel játszanak a negyeddöntőben, vagyis az elődöntőbe jutásért. Ez tegnap délelőtt dőlt el, amikor a középszakasz végeredményét követően az első három helyezett ellenfelet választott.

Amint a Magyar Jégkorongszövetség közölte, a negyeddöntős párharcok február 22-én kezdődnek. Az elődöntős párharcok március 8-án indulnak. A finálé legkésőbb április 3-ig véget ér. Mindegyik párharc az egyik fél negyedik győzelméig tart.

Szőke Álmos, az Erste Liga elnöke a szezon eddigi részéről elmondta, hogy a 220 mérkőzésen 1221 gól született. A nézőszámban sikerült előrelépni, a Csíkszereda találkozóin volt a legtöbb szurkoló, a magyarországi csapatok közül pedig Újpesten volt a legmagasabb a nézőszám.

A tegnapi sajtónyilvános választáson Szőke Álmos, az Ers­te Liga elnöke elmondta:

– Egyre kiegyenlítettebbé vált a liga, nehezen lehetett előre megjósolni, hogy ki győz. Voltak meglepetések, a Titánok és a Hokiklub is győzött a dobogósok ellen, az egyre kompetitívebb bajnokság hozzájárul ahhoz, hogy a liga csapatai, így a Ferencváros egyre jobban megállta a helyét nemzetközi szinten, magasabban jegyzett riválisok ellen is.

Bejelentette azt is, hogy a mostani rájátszásban nem kérhetnek külföldi játékvezetőket a klubok, magyar bírók működnek majd közre a meccseken. Szabados Richárd alelnök, az Erste Bank Hungary Zrt. vállalati üzletágvezetője arról beszélt, hogy a bajnokság eddigi részében nem volt lefutott párharc, és bízik abban, hogy ez folytatódik, nagy izgalmakat hozhat a rájátszás.

Az Erste Bank idén is több díjat kioszt majd. Félmillió forinttal jutalmazzák a fair play-díjast, a leginkább sportemberi magatartású, csapatszellemű játékost, valamint azt a 25 év alatti hokist, aki a legtöbbet fejlődött. Ezekre a díjakra a klubok még nevezhetnek. Szabados Richárd hozzátette, hogy workshopokat tartottak a klubvezetők számára, és ezt folytatják a következő hónapokban is.

A középszakaszt megnyerő FTC-Telekom vezetőedzője, Fodor Szabolcs bejelentette, a választásuk a Fehérvári Titánokra esett. „Papíron ez tűnik a legkönnyebbnek, de a fehérváriak már bizonyították, hogy jó csapat, gyors hokit játszanak, száz százalék kell ellenük. Reméljük, hogy a maximumot tudjuk nyújtani, mert egyik párharc sem lesz könnyű. Azzal lehetünk sikeresek, hogy csak a következő feladatra koncentrálunk, nem szabad előre tekinteni.”

Kiss Dávid, a fehérváriak vezetőedzője elmondta, örülnek, hogy az FTC-vel játszhatnak.

„Izgalmas meccseket játszottunk ellenük már ebben a szezonban. Nem megyünk ki feltett kézzel a jégre, mindent megteszünk. Fizikálisan kell felvenni a párharcot, keménynek kell lennünk a kapu előtt.”

A Dunaújvárosi Acélbikák részéről Azari Zsolt ügyvezető bejelentette, hogy az UTE-t választja, miután a csapat vezetőedzője, David Legert így döntött. Az együttes csíkszeredai játéka biztató volt, bíznak a hasonló folytatásban. Az újpestiek részéről Dömötör Róbert szakosztályvezető felidézte, hogy a dunaújvárosiakkal a 2016-os szezon rájátszásában találkoztak, akkor az UTE nyerte a hétmeccses sorozatot.

„Most is így készülünk, de gondolom, az ellenfél is. Az alapszakaszban döntetlen volt a két csapat egymás elleni mérlege, és érdekesség, hogy mindig a vendégek nyertek.”

Mihály Árpád, a Brassó általános igazgatója bejelentette, hogy a Gyergyóval játszanak a negyeddöntőben.

„A játékosok és vezetőség így döntött. A Csíkszeredával sok párharcot vívtunk, most a Gyergyó a megfelelő ellenfél.”

Bereczky Szilárd a Gyergyó részéről arról beszélt, hogy a középszakaszt veretlenül zárták, ez pedig biztató.

A lényeg: már nincs tréfa, minden győzelem fontos.