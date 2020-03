Csúcsrangadóhoz méltó derbit vívott a két legjobb

Kedden este hazai környezetben könnyed játékkal verte a remek erőkből álló III. Kerület gárdáját a dunaújvárosi női pólócsapat, amely tegnap csúcsrang­adót vívott a bajnoki címvédő UVSE otthonában.

Ezt ne hagyja ki! Veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt a kormány

Kedden este hazai medencében 14–5-re verte az óbudaiakat Mihók Attila csapata. A találkozót követő sajtótájékoztatón a bajnoki menetrend szinte folyamatos módosítása is téma volt.

Lukács Dénes, a vendégek szakvezetője kifejtette, szerinte nem szerencsés, hogy megváltoztatták a bajnokság rendjét. Mint említette, akkor a Dunaújvárosnak voltak sérültjei, most pedig a III. Kerületnek vannak, ám ezt most nem vették figyelembe. Ettől függetlenül elégedetten nyilatkozott csapata teljesítményéről és további sok sikert kívánt az újvárosiaknak.

A csütörtöki Tatabánya elleni találkozót már zárt kapuk mellett játsszák

Mihók Attila röviden reagált Lukács Dénes mondataira, mint fogalmazott: – Én sem tartom szerencsésnek a bajnoki menetrend megváltoztatását, ám azon klubok igényét, amelyek számos válogatott játékost foglalkoztatnak, igenis tiszteletben kell tartani, hiszen ez a magyar női vízilabda értéke, így egy-egy ilyen döntésnél a dunaújvárosi klub is tiszteletet érdemel. Lapunk kérdésére Mihók elmondta, fontos rangadó az UVSE elleni összecsapás, de nem élet-halál harc. A női bajnokság csúcsrangadóját szerdán este a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában rendezték.

UVSE – DUE Maarks Graphics 11–10 (2–2, 3–3, 2–3, 4–2)

Dunaújvárosi gólszerzők: Vályi 2, Szellák 2, Horváth 2, Garda 2, Mahieu 1, Szabó 1.

Amint az várható, az első negyed hatalmas küzdelemet és kiegyenlített játékot hozott, mindkét gárda két alkalommal volt eredményes. A második játékrészben sem változott a meccs képe, felváltva estek a gólok, a félidőben 5–5-ös állás fordultak a csapatok. A harmadik negyedben szoros küzdelemben, de sikerült egy góllal meglépniük a vendégeknek (7–8). Az utolsó játékrészben fokozódtak az izgalmak, az újvárosiak részéről Szabó Nikolett és Szellák Csenge volt eredményes, amíg a lilák részéről főként Faragó Kamilla volt aktív. A találkozót végül Antal Dóra gólja döntette el az utolsó percben (11–10).