Csúcsrangadó helyett sajnos teljesen más meccs lett belőle

Kiütéses győzelemmel zárta szombati bajnokiját hazai pályán a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics női vízilabda-együttese a címvédő UVSE ellen. Azonban ez nem az a rivális volt, akit a hazaiak vártak, és egész héten készültek ellenük...

Aki esetleg nem ismerte az előzményeket, vagy szemlézte a közösségi médiát szombaton, alaposan dörzsölhette a szemét, hogy biztosan a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics – UVSE csúcstalálkozóra érkezett-e a Fabó Éva Sportuszodába?! Ugyanis a vendégek keretében egyetlen ismerős arcot és nevet sem találhatott, helyettük serdülő és gyermek korosztályú játékosok, köztük több 14 (!) éves készülődött, hogy felvegyék a harcot Garda Krisztináékkal.

Mindez azért alakult így, mert az UVSE csapatában több koronavírus-fertőzött játékost találtak, azonban a Magyar Vízilabda Szövetség nem járult hozzá a halasztási kérelmükhöz, mondván, a csapat nincs hatósági karanténban, illetve van elegendő játékosuk a mérkőzés lejátszásához. Miután az M4 csatorna levette műsoráról a közvetítést, már sejteni lehetett, ez más meccs lesz, mint amire mindenki készült. Aztán szombaton az UVSE közösségi oldalán arról tájékoztattak, serdülő és gyermek korú játékosokkal érkeznek Dunaújvárosba Áts Bertalan vezetésével.

„Játékosaink, ellenfeleink és az NSU-ban mellettünk, előttünk és utánunk edző sportolók egészségének védelme érdekében, valamint az érvényben lévő kormányrendelet és a járványügyi szabályok előírásainak megfelelve, játékosaink tíznapos karanténba vonultak, és két negatív PCR-teszttel fognak csak újra edzésre jönni… Amennyiben ezzel a mérkőzéssel a női vízilabdát, a bajnokság folyamatos lebonyolítását szolgáljuk, fiataljaink megpróbálják a lehető legjobb játékukat mutatni. Ma valószínűleg elveszítünk három nagyon fontos pontot, de játékosaink, családtagjaik, valamint ellenfeleink egészségénél nincs és nem is lehet fontosabb a jelenlegi helyzetben. Bízom benne, minden egyesület hasonlóan felelősségteljesen gondolkodik, és nem engedi edzeni, játszani a gyengélkedő játékosait és a kontakt személyeket, és a járványügyi szabályok maximális betartásával jár el” – idézték Áts Bertalant a klub közleményében.

Tehát így jutottunk el a mérkőzésig, aminek kezdetétől Mihók Attila vezetőedző tőle teljesen szokatlanul, székében karba tett kézzel, teljes nyugalomban nézte az eseményeket, ami nem csoda, nem volt egy súlycsoportban a két fél. A hazaiak kis túlzással, akkor lőttek gólt, amikor akartak, ezzel együtt végig komolyan vették a mérkőzést, megtisztelték ellenfelüket ezzel. A másik oldalon pedig a fiatalok derekasan küzdöttek, többen életük első felnőttbajnokiját játszva végig küzdöttek, egy jó megoldásnál, egy gólnál együtt örült az egész csapat.

A lefújás után érthetően nehéz volt szakmai értékelést adniuk az edzőknek. Áts Bertalan azt mondta, nyilván nem ezzel a csapattal szerettek volna idejönni, az okát mindenki megtudta. Gyerek, serdülő és két ifi játékossal érkeztek, akikre büszke. – Főleg az első két negyedben mutattunk szép dolgokat, annak ellenére, hogy mennyi gólt kaptunk, végigvittünk olyan támadásokat, szereztünk kiállításokat és gólokat, amiért csak dicséret jár. Persze a két fél között óriási a fizikális és a játéktudásbeli különbség, de nem megyünk sírva haza. Örülök neki, hogy ilyen kvalitású vízilabdázók ellen szerepelhettek fiataljaink – tette hozzá.

Golopencza Nóra a játékosok részéről elmondta, váratlanul érte őket a lehetőség ami miatt nagyon izgultak, de egyben lelkesedtek is, hogy őket érte az a megtiszteltetés, pótolhatják a felnőttkeretet.

Mihók Attila azzal kezdte, nagyon agresszív, valós vízilabdát játszott az UVSE a fiataljaival is, az egy az egy elleni helyzetekre nagyon oda kellett figyelni, ebből szerezték a góljaikat is: – Büszkék lehetnek magukra, helytálltak. Azért hozzátenném, régóta vagyok a sportágban és remélem, a továbbiakban nem ez lesz a tendencia, hanem a csapatok a valós összeállításukban tudnak játszani, főleg azon szakaszban, ahol eldőlnek a fontos dolgok. A felnőtt-bajnokságnak felnőttjátékosokkal kell működnie a folytatásban, ezt meg kell oldania minden klubnak és a szövetségnek is, azt gondolom.

Kérdésünkre, ilyen meccsek után miként lehet reális végeredmény, hozzátette: – Az, hogy a sorozat miként zajlik, az a szövetség döntése és mérlegelése kell legyen, figyelembe véve esetleg más sportágak protokollját. Az nem lehet jellemző, hogy serdülők játszanak felnőttek ellen, a mostani döntések értelmében ez előfordulhat, de ennek nem szabad befolyásolnia a végeredményt.

Sümegi Nóra, a DUE-Ma­arsk fiatalja gratulált az ellenfélnek, és kiemelte, minden erejükkel azon voltak, hogy megmutassák, mennyit készültek. – Nem volt nehéz fenntartani a tüzet, úgy álltunk a meccshez, hogy megtiszteljük az ellenfelet azzal, a maximumot nyújtjuk. Nekem sem volt gond a motivációmmal, hisz’ majdnem velem egykorúak ellen játszhattam. Szerintem sikerült olyan teljesítménnyel előrukkolnom, amit elvárt tőlem az edzőm.