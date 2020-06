Csónakházi hétköznapok – célok, evezés, fogócska

A bizonyítványosztás után már javában dübörögnek a sporttáborok. Lapunk munkatársai legutóbb a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztályának csónakházánál jártak, ahol tizenkét fiatal pallérozódik komoly szakmai irányítás alatt.

Szabó Szabolcs

Dunaújváros „Szép az idő, száz evező / csattog a vízben már. Magasra szárnyal a dal, /száz fiatal éneke vígan száll.” – önkéntelenül is a Szenes Iván és Kerekes János által jegyzett mozgalmi dal ugrik be, amikor leparkolunk a csónakház előtt, ahol már a dél­előtti edzésre készülődnek a profik, a táborozók pedig fogócskáznak, az aktuális fogó nem más, mint Vajda Attila, a 2008-as pekingi olimpia bajnoka C1 1000 méteren.

– Ezen a héten 12 táborozónk van, és mint látható, remek a hangulat, jó társaság jött össze. Minden ilyen nyári tábornak két fő célja van. Egyrészt, az egyesületünk fontosnak tartja, hogy a helyi és a környékbeli fiatalok megismerjék a Dunát, a térségben található egyedülálló természeti értékeket. Másrészt, hogy elsajátítsák a kajak-kenu sport alapjait. Aki egy-egy hétre eljön ide, nem pusztán csak egy sporttáborban vesz részt, hanem tagja lesz egy nagyon összetartó és inspiráló közösségnek – fogalmaz két fogócska közt Vajda Attila, akinek gyermeke is ott van a táborozók között.

Vajda Attila bízik abban, hogy sikerül széles merítésű bázist kialakítani, ahol feltűnnek a tehetségek

– A srácok reggel érkeznek, délelőtt 10 óra környékén szállunk vízre, délután már a játékos programoké a főszerep, így például egy sajátos kis Exathlon-versenyt is szervezünk számukra. Nem titkolt célunk, hogy minél több fiatallal megszerettessük ezt a sportot, és ha kedvük támad, akkor rendszeresen, egyesületi keretek között itt sportoljanak. Ha ki tudunk építeni egy nagy merítésű bázist, és ehhez megfelelő szakmai munkát teszünk, akkor Dunaújvárosnak a következő években is számos eredményes versenyzője lehet. Sok tehetséges fiatallal dolgozunk most is, ám nem lesz és nem is lehet mindenkiből olimpiai vagy világbajnok, ám e sportág számtalan olyan fontos dologra megtanít, amely a mindennapi életben is fontos lehet a fiatalok életében – tette hozzá Vajda, aki a tábor keretében motivációs előadást is tart:

– Ezeken a foglalkozásokon beszélek a saját életpályámról és annak tanulságairól. A legfontosabbnak azonban azt tartom, hogy a srácok ráébredjenek, milyen kiemelkedő és megkerülhetetlen szerepet játszanak életünkben a jól meghatározott, hosszú távú célok, amelyekért naponta lehet és kell is dolgozni.

A csónakházban más sportágak képviselői is rendre megfordulnak. Csütörtöki látogatásunk alkalmával például Mihók Attila, a dunaújvárosi női vízilabdacsapat trénere tette vízre túrakajakját. A pólós hölgyek is gyakori vendégek, mint ismert, Vajda Attila erőnléti edzőként segíti a vízilabdások minél eredményesebb felkészülését.