Csoda lenne a pontszerzés is

Futball-lázban ég az ország, hiszen a magyar válogatott és Budapest mint társházigazda részvételével zajlik az Európa-bajnokság, ahol ma 15 órától a mieink Franciaországot fogadják a Puskás Arénában. Összeállításunkban arra kértünk dunaújvárosi szurkolókat, szakmabeli és más sportágak edzőit, mondják el véleményüket az eddig látottakról, mit várnak szombaton, illetve szerintük kik az Eb favoritjai.

Horváth Attila, a Campus Étterem vezetője és nem mellesleg a padbol nevű új sportág hazai licenc társ­tulajdonosa nagy focirajongó. 2016-ban franciaországi élményeiről mesélt nekünk, most nem kellett ilyen messzire mennie ezért, természetesen ott volt a portugálok elleni találkozón.

– A keddi találkozót csak érzelmi alapon tudom megközelíteni, imádtam a csapatot és a hangulatot. Vérzett és sírt a szívem, amikor nem adták meg a gólunkat, és a három kapott találat miatt is a végén. Azt gondolom, ilyen erős csoport talán soha nem volt még az Eb-k történetében, s mi ide kerültünk. Ki kell hozni belőle a maximumot. A múlt héten volt szerencsém beszélni a válogatott két tagjával, Fiolával és Langgal, ők is azt mondták, mindenki teljes szívvel-lélekkel és minden tudását beleadva fog harcolni. A franciák ellen sem mi vagyunk az esélyesek, akik még a portugáloknál is erősebbnek tűnnek, így egy döntetlen földöntúli bravúr lenne. Egyértelmű, hogy ott a helyem a stadionban, sőt már azon gondolkodom, miként tudnék kijutni a Németország elleni meccsre, akármi lesz szombaton. Nagy drukkere vagyok a magyar labdarúgásnak, szívesen járok a találkozókra – nyilatkozta.

Horváth Attila hangsúlyozta, az, hogy Budapesten lehet Eb-találkozókat nézni, szintén fantasztikus dolog, ráadásul telt ház előtt. Ami pedig a végső győztes kilétét illeti, számára meglepetés az olaszok erős focija, az angolokat még nem látta, de a spanyolokat sem írná le, a magyar csoport együtteseiről nem is beszélve. Az biztos, nem kis csapat fog nyerni.

A talán valaha volt legerősebb csoportban próbálnak helytállni a magyarok

A dunaújvárosi női vízilabdázók erőnléti edzője, s nem mellesleg a nevét viselő kajak-kenu klub vezetője, az olimpiai bajnok Vajda Attila azt mondta, benne volt a lehetőség az első meccsben, hogy ne így alakuljon a végeredmény. – Sajnálom, hogy a végére hármat kaptunk, a tizenegyest felesleges volt összehozni, ennek ellenére a magyar válogatottnak voltak nagyon jó megmozdulásai, jól védekeztünk, ha sikerül a döntetlent megtartani, azért az egyből nagy lökést adott volna a folytatásra. A franciák ellen még nehezebb lesz, persze a portugálok ellen is beálltunk védekezni, de több kapura lövést hiányoltam. Ha szeretnénk valami csodát elérni, akkor mindenképpen arra kell törekedni, hogy gólt rúgjunk, ehhez több kísérlet is kell. Mivel tudjuk, kik ellen játszunk, az esélytelenek nyugalmával focizzunk, hiszen tőlünk senki nem várhatja el a továbbjutást. Szombaton is lepjük meg őket, menjünk nekik, mert nem erre számítanak, én ezt csinálnám. Nyilván csak egy sportszerető néző, a tízmillió szövetségi kapitány egyike vagyok – fogalmazott.

Vajda Attila megjegyezte, még kevés meccs ment le a jósláshoz, de a végjátékban a francia, portugál, angol, spanyol, német együttes is ott lehet, közülük elsősorban a gallok vannak nála előtérben.

Mihók Attila, a DUE-Ma­arsk női vízilabdázóinak vezetőedzője azzal kezdte, pont a portugál meccs utolsó öt percére ért haza edzésről. – Azért az óriási dolog, hogy a 85. percig doboghatott a magyar szív, aztán jött a nagy csalódás. Azért kár, hogy ilyen csúnya lett a vége. Lehet kritizálni, hogy védekeztünk, de a portugálok ellen mit csináljunk? Bármely paramétert összehasonlítva, a fizikális, atletikus képességeket is, ők a jobbak. Azt irrealitás várni – ez kicsit a sajtó hibája is, hogy belelovalja az embereket –, hogy most jöhet egy nagy bravúr. A 2016-os 3–3 is inkább a csoda kategóriája volt, mint az elvárható valóság. Ezt én csak így tudom látni, nyilván a sportolókat nézem, akikből áll a csapat. Persze a szurkolónak az a dolga, hogy drukkoljon és mérgelődjön, ha nem sikerül. Ha a négyesünk másik három csapatából valamelyik nyeri az Eb-t, nem lenne nagy meglepetés. Nem vagyok óriási futballszakértő, de amit láttam, az alapján francia–olasz döntőt tippelek, ha kijöhet a lebonyolítás alapján. Előbbi fantasztikus adottságú játékosokból álló csapat megint és még mindig. Utóbbi meg nagy meglepetés, magával ragadó az a szív, ahogyan futballoznak. Még soha nem láttam ilyen támadó szellemű olasz csapatot, lenyűgöző számomra a hitük, az akarásuk, ami már a himnuszuk alatt is átjön a képernyőn.

A szombati, francia meccsre térve azt mondta, irreális pontszerzést várni, a két fél között az objektív, mérhető paraméterek között is hatalmas különbség van. Természetesen, ha ez mégis összejönne, akkor Mihók Attila is az asztalon fog ugrálni örömében.

– Ez a helyzet hasonlít a saját példánkra, amikor az Olym­piakos Pireus elleni találkozó előtt megkérdezték tőlem, hogy a legjobb játékosaink nélkül mi lehet a győzelem titka? Akkor azt feleltem, hogy a csoda! Ez most ez a kategória – tette hozzá.

Dobos Barna, a DPASE Kft. ügyvezetője: – Már a sorsolás után nyilvánvaló volt, hogy rendkívül erős csoportba kerültünk, így minden megszerzett pont meglepetést jelentene. Nem is emlékszem, hogy a közelmúltban világverseny csoportkörében ilyen erős ellenfelek kerültek volna egymással szembe. A portugálok ellen közel voltunk a bravúrhoz, de nem sikerült meglepetést szerezni. Véleményem szerint sokat kivett a csapatból ez a ­meccs, így a hátralévő két találkozón nehéz lesz masszívnak maradni, de bízom benne, hogy ennek ellenére versenyképesek leszünk. A végső sikerre a tradicionálisan jól szereplő csapatok az esélyesek, de sokat számít az is, hogy az egyenes kieséses szakaszban ki milyen ágra kerül majd. Szerintem az idén nem „sötét ló” lesz a befutó. Jelenleg úgy érzem, hogy a francia és az angol válogatott a legesélyesebb a végső sikerre.

Jakab Elek dunaújvárosi labdarúgó-edző: – Az európai futballban uralkodó trend, hogy a válogatottak stabil fizikai állapotban vannak. Azok az együttesek járnak előrébb, amelyeknél több „természetes” tehetség, kreatív labdarúgó szerepel. A mi válogatottunk játéka a védekezésre épül, ami nem éppen szórakoztató futball. A támadójátékunk esetleges, elsősorban a kontrákra épül, ami nem elég hatékony, hiszen az ellenfél kapuja előtt alacsony a támadók létszáma. Sajnos a minőségi játékosok kiöregedtek, a középgenerációból pedig hiányoznak a vezéregyéniségek. Az elkövetkező két meccsen nagy bravúr lenne a pontszerzés. Ehhez azonban szükség lenne személyi változtatásokra. Lehetőséget kellene adni a fiatal tehetségeknek, de azt is megértem, hogy a kapitány óvatosabb, hiszen tőle eredményt várnak. Amennyiben olyan felfogásban játszunk, mint a portugálok ellen, akkor mindkét mérkőzésen kikapunk. A végső győzelemre szerintem a franciák a legesélyesebbek, akik minden poszton világszínvonalú játékossal rendelkeznek, de az is igaz, hogy nagyon erős a német és az olasz válogatott is.