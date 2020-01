Csípősek lesznek-e ma este a kakasok?

A felsőházban az SC Csíkszereda, a Ferencváros-Telecom, a Corona Brassó, a Dunaújvárosi Acélbikák és a Debreceni EAC, az alsóban pedig az Újpest, a Gyergyói HK, a Fehérvári Titánok, a Hoki­klub Budapest és a Schiller-Vasas érdekelt.

Mi most foglalkozzunk egy kicsit a felsőházzal, hiszen a DAB ott érdekelt. Az alapszakasz-helyezések után bónuszpontokkal kezdenek a csapatok. Az alapszakaszgyőztes Csíkszereda hat, a mögötte végző FTC három, a Brassó kettő, a DAB egy, a DEAC pedig nulla ponttal várhatja a folytatást. (Hogy mi történt az alapszakaszban, azzal már kár foglalkozni, de nagyon kevésen múlott az, hogy a DAB nem előzte meg a Brassót, és most nem három ponttal indíthat. Elég csak megemlíteni a Hokiklub elleni csúfos, 5–0-s vereséget.)

A lényeg: ma megkezdődik a középszakasz, itt még nagyobb a tét, mint az alapszakaszban, hiszen ezután kialakulnak a rájátszás párosításai, ahol már nem hibázhat, aki meg akarja nyerni az Ers­te Ligát.

A középszakasz után nyolc csapat marad állva, a felsőház öt klubja és az alsóház első három együttese. Ezután a felsőház első három helyezettje választhat magának ellenfelet a rájátszásra, ez hat csapatot érint, a maradék kettő természetszerűleg egymás ellen játszik. Itt már a párok az egyik fél négy győzelméig játszanak, ami után már csak négy csapat marad, de azért ennyire ne menjünk előre.

Nézzük meg azt, mi vár az első meccsen az Acélbikákra! Kedden (18 óra) a Debrecen érkezik, amellyel az alapszakaszban egált játszott a dunaújvárosi gárda. Debrecenben 3–1-re és 6–3-ra kapott ki a DAB, Dunaújvárosban viszont kétszer is 4–1-re nyert.

Ami a lényeg: újabb győzelmet kellene szerezni, mivel a harmadik hely elérése a középszakaszban egyáltalán nem elképzelhetetlen, és ugye akkor az Acélbikákat nem választják, nem lesz maradék csapat, hanem ő választhat.

Lényeges kérdés, hogy az edzőváltás – a kanadai David Leger lett a szlovák páros, Miroslav Ihnacak és Jan Vodila „főnöke” – mit hoz ki a csapatból. A szakmai vezetés élén a változtatás mindig kockázatos, van, amikor bejön, van, amikor nem. 2017-ben Jason Morgan szerződtetése remek húzás volt, de egy év múlva Corey Bricknell Dunaújvárosba hozása nem azt eredményezte, amit a szakvezetés várt. Ami a lényeg: a Bikák hívei ma győzelmet várnak!

A Csíkszereda sokat lépett előre

Az első helyről startol a kedden kezdődő Erste Liga-középszakaszban az SC Csíkszereda. Hozó Levente másodedzővel beszélgettünk. – Kilenc pont előnnyel nyertük a magyar bázisú bajnokság alapszakaszát. Mi is úgy érezzük, hogy meghatározó csapatot sikerült kialakítanunk az idei szezonban – nyilatkozta a jégkorongblognak Hozó Levente másodedző. – A már meglévő masszív játékoskerethez komoly minőséget jelentő légiósokat hoztunk, akik valamennyien kiváló személyiségek, így az öltözői hangulat, a csapategység is egészen kitűnő. Ők olyan hokisok, akikre a hazai játékosok felnézhetnek, tanulhatnak tőlük, így maguk is jobbá válhatnak. Úgy gondolom, ezért tudtunk nagyon sokat előrelépni.”