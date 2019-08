Cseter Justin még mindig nincs itt, a DAB csapata viszont utazik

A Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozói ma délelőtt elutaznak Szlovéniába, ahol két mérkőzést játszanak. Két régi ismerős lesz az ellenfél, az Olimpija Ljubljana és a HDD Jesenice. Az előbbiekkel ma este 19 órakor, az utóbbiakkal pénteken 17 órakor méri össze erejét Miroslav Ihnacak együttese.

Volt idő, amikor gyakran találkoztak a dunaújvárosiak az évtizedek óta a két legerősebb szlovén csapatnak számító Ljubljanával és a Jesenicével. Többször hozta őket össze a sors a Kontinentális Kupában, de az osztrák, magyar és szlovén klubok által alkotott Interligában is nagy riválisok voltak, olykor szó szerint vérre mentek a csaták.

Az Olimpija 2007 és 2017 között az EBEL-ben szerepelt, azóta a legjobb olasz csapatokat, az EBEL-ben nem szereplő osztrák klubokat tömörítő Alpesi Ligában verseng, ugyanúgy, mint a Jesenice.

A játékosok mindkét országból jól ismerik egymást a világbajnokságokról is, hiszen mindhárom klub sok-sok válogatott hokist nevelt ki az évek során.

Szóval: az Acélbikákra most két jóval keményebb mérkőzés vár – nem megsértve a fehérváriakat – mint szombaton a Fehérvári Titánok ellen, amikor szombaton Dunaújvárosban a DAB 4–1-re verte a Titánokat.

A dunaújvárosi csapat ugyanazzal a kerettel utazik Szlovéniába, amely legutóbb a fehérváriak ellen játszott, ami azt is jelenti, hogy nincs se sérült, se beteg az Acélbikánál. Amit ugyan a DAB vezetése még nem jelentett be, de valószínű, hogy le kell mondaniuk az amerikai–magyar kettős állampolgár Cseter Justintól, aki még mindig nem érkezett meg az USA-ból Dunaújvárosba, pedig már két hete itt kellene lennie, és talán nem lenne kockázatos nagy pénzben fogadni arra, már nem is jön, de ilyen mentalitású játékosra nincs is szüksége az újjászerveződő csapatnak.

Hruby Gellért, a DAB hátvédje, aki huszonnégy éves kora ellenére az együttes egyik legrutinosabb játékosának számít, hatodik felkészülését kezdte meg a felnőttekkel, eddig csak pozitív dolgokat tapasztalt: – A legfontosabb, sokkal jobb, sőt, kimondottan jó a hangulat az öltözőben, ez tavasszal nem volt jellemző. A Miroslav Ihnacak – Jan Vodila edzőpáros remek, kemény edzéseket tart, minden más, mint ami a legutóbbi szezonban volt.

Öröm hallani Hruby-védő szavait, és mivel mondandójában nincs okunk kételkedni, csak ismételni tudjuk magunkat, a DAB öltözőjében már nincs helye a Cseter-féle hozzáállásnak.

A szlovén túra után az Acélbikák Dunaújvárosban folytatják a felkészülésüket, majd augusztus 29-én a szlovák másodosztályú Topolcsány vendégei lesznek.