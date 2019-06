Csapó Kincső Siófokra igazolt

Az már ismert volt a szezon végén, hogy a DKKA utánpótlás kapusa, Csapó Kincső, aki már a felnőttek között is többször szerepet kapott, távozik az együttestől. Most az is kiderült, hol folytatja a 17 éves juniorválogatott, ugyanis a Siófok bejelentette, hogy hosszútávú szerződést kötöttek vele. – Nagyon örülünk, hogy a jövő egyik kiemelkedő magyar kapustehetségét és reménységét sikerült Siófokra csábítanunk, akiben a szakma is óriási fejlődési potenciált lát – idézi a klub honlapja Bitter Miklós technikai igazgatót. – Már tavaly és azelőtt is kaptam ajánlatokat, de az iskola miatt nem akartam váltani. Idén új lehetőségeket szeretnék magam elé tárni. A Siófok egy nagyon szimpatikus klub, ráadásul sok mindenkit ismerek már az utánpótlásban is – nyilatkozta Csapó Kincső.