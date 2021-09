Csalogató rangadókkal kezdődik a megyei szezon

A Dunaújvárosi AC és a Rác­almás SE csapatai számára is elkezdődik az 2021/2022-es idény a felnőtt megyei kézilabda-bajnokságokban. Az előző szezonhoz hasonlóan a nőknél és a férfiaknál is közös pontvadászatban küzdenek majd egymással a Fejér és a Komárom-Esztergom megyei együttesek.

Pavelekné Kovács Judit, a DAC női csapatának szakvezetője lapunknak elmondta: – A felkészülésünk problémamentes volt, betegségek, sérülések nem hátráltatták a közös gyakorlásokat. Rácalmáson edzőtáborozott közösen az ifik és felnőttek kerete is, majd a dunaújvárosi csarnokban folytattuk a munkát.

Majd a következőket mondta: – A fiatalok közül pár játékos a továbbtanulás miatt eligazolt, de a keret összetétele lényegében nem változott. Az ifjúságiak már el is kezdték a bajnokságot. Sikerrel vették az első akadályt, szép győzelmet arattak Kunszentmiklóson (32–24). Tavaly a 6. helyen zártunk a bajnokságban, ez akkor reálisnak volt mondható. Fiatal kézilabdázóink sokat fejlődtek, remélem, ez a pályán is visszaköszön majd, szeretnénk most előrébb végezni.

A DAC az első körben, hazai pályán a szomszéd rivális Rác­almással találkozik az első fordulóban (vasárnap, 13 óra, Dunaújváros Sportcsarnok). – Nem szeretnék tippelni, de annyi biztos, hogy minden játékosunk lehetőséget kap most, hiszen a felnőttek után 15 órától játszik az ifi-, majd 17 órától a serdülőcsapatunk.

Miss István, a Rácalmás SE Kézilabda Szakosztályának vezetőedzője lapunk megkeresésére elmondta: – A felnőtt fiúknál edzőváltás történt. Ennek már érezhető a hatása a csapat játékában is, hiszen az elmúlt időszakbak két, NB II.-es együttessel is játszottunk, és bár ezek felkészülési találkozók voltak, mindkét esetben győztesen hagytuk el a pályát. A tavalyi keret pár poszton módosult, örömteli, hogy a Rácalmás SE utánpótlásából is tudtunk meríteni. Konkrét helyezést nem fogalmaztunk meg célként, hiszen ez egy amatőr bajnokság, és mindenki a család és munka mellett vállalja a heti edzéseket és játékot.

Ha minden jól megy, akár bajnoki címért is harcban lehetünk. Rögtön egy izmos rangadóval indítunk ma délután a Sárbogárd ellen hazai pályán. Várjuk a szurkolókat. A lányoknál a megyei kézilabdaélet egyik legendája, Pók Ferenc vállalt még egy évet. A csapat összetétele itt sem változott sokat. A célunk, hogy a Rác­almás SE fiataljait sikeresen beépítsük a csapatba. Vannak tehetséges fiatalok, akikkel hosszú távon is számolhatunk. A szakosztály utánpótlásképző műhelyénél több mint 110 gyerkőc pallérozódik, és érkeznek még remélhetően sokan a helyi iskola elsős osztályaiból. Az utánpótláscsapataink szakmai koordinációját Ferling Bernadett irányítja, és csalatkozott hozzánk a Pál­ffy Zsuzsanna is. Építkezünk, szeretnénk pezsgő kézilabdaéletet Rácalmáson.