Csak úgy mehetnek neki, hogy itthon legyőzik az Uralochkát

Szombaton 17 órától a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics együttese a legrangosabb európai kupasorozat, az Euroliga-negyeddöntő párharcának első mérkőzését vívja az orosz Dynamo Uralochka ellen.

Nem a legjobb előjelekkel készülhet a csapat az időszak legfontosabb összecsapására, hiszen több kulcs­ember sérülése és betegsége nehezíti a felkészülést – az összes bajnoki mérkőzést sikerült is elhalasztani –, kérdés, hogy szombaton ki és milyen állapotban tud a DUE-Maarsk rendelkezésére állni.

Ennek ellenére, hiszen már nem egyszer volt nehéz helyzetben a csapat egy-egy fontos meccs előtt, most sem tettek le arról, hogy az orosz felnőtt-, utánpótlás- és Universiade-válogatottakkal felálló riválist legyőzzék.

– Másként nem is mehetünk neki a találkozónak, azt gondolom Dunaújvárosban alapvetően egy sportoló ne ugorjon úgy vízbe, hogy reméli, nem kapunk ki sokkal – kezdte a beszélgetést a DUE-Maarsk csapatkapitánya, Garda Krisztina, aki tagja volt az Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett válogattnak is.

– Egyik szemem sír, másik nevet, ha az Eb-re gondolok, hiszen dobogóra állhattunk, de a győzelem és az olimpiai kvóta nem sikerült. Viszont ez lett az első olyan világversenyem, amikor nemcsak azért voltam ott, hogy háromszor állítsanak ki, meg amennyit tudok, bekkeljek, hanem tényleg érdemben is hozzá tudtam tenni a csapat teljesítményéhez. Éreztem, hasznos tagja tudok lenni a közösségnek, ennek nagyon örülök, de azért magammal szemben még nagyobbak voltak az elvárásaim – fogalmazott, majd rátérünk a szombati kihívásra.

Garda szerint a nehéz meccseik előtt már nem egyszer volt példa hasonlóra, hogy csak a fél csapat tudott együtt készülni. Nyilván, rá sokkal nagyobb szerep és teher hárulhat, de azt mondja, nem az a lényeg, hogy ő lövi-e a gólokat, vagy valamelyik fiatal, csak menjen be.

– Gurisatti biztosan nem játszhat, Vályi Vanda már edzeget, de ha vállalja is a meccset, végig biztos nem tudja játszani, Horváth Brigitta csütörtökön „szabadult” a kórházból, az ő szereplése szintén kérdéses. Zsuzsi (Géraldine Mahieu, a francia légiós beceneve – a szerk.) a csapatban lesz, de ő is beteg volt az elmúlt napokban. Ezt hozta a sors, így kell megoldani, de fiataljaink például a Magyar Kupa-döntőben is megmutatták már, lehet rájuk számítani. Na, meg nagyon remélem, a közönségre is, és ismét fantasztikus hangulatot teremtenek, nagyon sokat jelentene nekünk – tette hozzá.