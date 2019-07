Csak nyugalom edzések között játszottak egyet

Agresszivitást, sok futást és nem bonyolult játékelemeket, vagyis szerény taktikai repertoárt várok el a csapattól. Tehát egyszerű játékot a védekezésben és támadásban egyaránt.

Ez volt György Lászlónak, a D. Kohász vezetőedzőjének nyilatkozata a mérkőzés előtt. A találkozón az NB I-be bejutott Szombathely volt az ellenfél hazai pályán. A vasi együttes alaposan megerősödött. A kapus Katarina Tomasevics került a Kohásztól Szombathelyre. Jovetics, Mayer Szabina, Filipovics Bandelier is már a vasi gárda játékosa. Nos, természetesen Szombathely városa nagy reményekkel várja a bajnokságot, hiszen negyvennégy év után örülhet a vasi megyeszékhely első osztályú csapatnak. Marosán György szakvezetőjük nem is titkolja: idő kell a csapatépítéshez,de a legnagyobb céljuk a biztos élvonalbeli helyezés.

A D. Kohász pedig Zeljana Stojak kapust (horvát) igazolta le, és a beálló montenegrói Itana Cavlovicot, valamint a Dunaújvárosba visszatért Triscsuk Krisztinát szerezte meg. Sajnos a mérkőzést tulajdonképpen balkezes átlövő nélkül kezdte a hazai csapat, mert Szekerczés Luca még mindig sérült, Grosch Vivien pedig a válogatottal Törökországban edzőtáborozik.

György László természetesen most is kijelentette, hogy mindenkinek lehetőséget ad majd az első előkészületi mérkőzésen. Persze azoknak, akik szóba jöhetnek majd a csapat összeállításában. De különben is van idő a variációkra, hiszen még tíz edzőmérkőzés vár a Kohászra a bajnokság előtt.

Rögtön a mérkőzés elején máris kellemetlenkedett a két hórihorgas vasi támadó, Gorilska és Bandelier. Ketten majdhogynem elérték a négy méter magasságot. Hosszú böjtölés után az ötven hazai néző örömmel felsóhajtott, mivel Kazai szép találattal a 20. percben fordított az eredményen (9-8). És sorban jöttek a cserék. Bouti, Nick, Szekerczés, Sirián. A Kohász két góllal nyerte meg az első félidőt (14-12). A második félidőt sem kezdte fényesen a Kohász. Továbbra is nagyon hiányzott egy balkezes támadó. De több volt a kelleténél a hiba és az eladott labda is. Többször is kiegyenlített a szombathelyi együttes, de kihagyott helyzet itt, kihagyott helyzet ott. (Hiába no, még az elején vagyunk a sorozatnak.) Az eredmény nem változott. Egy-egy góllal vezetett (csak) a hazai újvárosi csapat. És jött Molnár, Braun a fiatalok közül. A második félidőben pedig Stojak védett a Kohász kapujában. A hazaiaknál a nagyszerű szélsőgólokat dobó Kazai Anita, az ellenfélnél pedig Bandelier remekelt (hat-hat gól). A Kohásznál még figyelemre méltó volt Triscsuk öt, a fiatal Mihály Petra négy gólja. Triscsuk egyébként pontos végrehajtóként szerepelt a heteseknél. Már pedig éppen általa egy büntető döntötte el a mérkőzést. Az 59. percben, hat másodperccel a sípszó előtt Ferenczy Fruzsinát felvágták, és Krisztina bedobta a büntetőt (25-24). Hát így zajlott a felkészülés első mérkőzése az edzések, a futások, az erősítések mellett.

György László:

Sok mindent láttunk ezen a mérkőzésen, amely elérte a célját. Lélektanilag sokat jelentett, hogy egy góllal nyertünk _ mondta a szakvezető.

A Kohász jövő héten szerdán (július 24.) 17 órakor itthon játszik az MTK-FTC csapatával, majd pénteken (július 26.) Fehérváron lép pályára a dunaújvárosi együttes.

D. Kohász – Szombathely 25-24 (14-12)

D. Kohász: Csapó _ Mihály 4, Ferenczy 3, Szalai, Cavlovic 1, Triscsuk 5, Kazai 6. Csere: Stojak (kapus), Szekerczés 2, Sirián 1, Bouti 2, Molnár, Nick 1, Braun.

A Szombathely góllövői: Csire 1, Jovetic 1, Mayer M. 4, Gorilska 3, Mayer Sz. 3, Horváth 1, Bandelier 6, Mitrovic 2,Virág 3.