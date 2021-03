Csak a szépítésre futotta ezúttal a DUFK erejéből

A Fejér megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság 19. fordulójában a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE a székesfehérvári Főnix vendégeként lépett pályára vasárnap.

Főnix – DUFK SE 2–1 (1–0)

DUFK: Kovács – Fejes, Fekete, Pintér, Tóth, Gertner, Vajda (Máthé 64. p.), Hajdú, Perjési (Csala 54. p.), Furuglyás, Rácz (Jójárt 85. p.). Edző: Szellák Sándor.

Gólszerző: Patkós (39.), Jófejű (54.), illetve Fekete (77.).

A találkozó után Szellák Sándor azt mondta, ismét egy mafla hiba után szerzett vezetést az ellenfél sarokrúgásból. Utána egy messzi átlövés is beakadt, s már hiába erőlködtek, csak a szépítésre futotta az erejükből.

– Kevesen vagyunk, s most még hiányzónk is volt, ezért meg kellett változtatni a felállást. Ez is éreztette hatását. Ugyan akadt helyzetünk a gólunk után több is, de ezek kimaradtak, amit sajnálok. Az elszalasztott ziccerek azután a kedvét vették a csapatnak. Nem volt most meg bennünk a lehetőség az egyenlítésre, hiányzott az átütőerő a csapatból. A fejekben kell rendet rakni, és úgy látom, kicsit megfáradt a társaság mentálisan, és a rutin továbbra is hiányzik, sokszor az dönt el egy mérkőzést. Azért azt újra elmondom, a legidősebb labdarúgónk is huszonnégy éves, a cseréink pedig ezúttal tizenhét és tizennyolc éves fiatalok. Azt is el kell ismerni, haloványabbak voltunk a kelleténél – mondta lapunknak.

További eredmények: Sárosd – Ikarus-Maroshely 1–0, Bodajk – Ercsi 1–2, Enying – Mány 1–0, Tordas – Martonvásár 3–2. A Sárbogárd – Kisláng, valamint a Kápolnásnyék – Mór találkozókat elhalasztották.

A DUFK a következő fordulóban hazai pályán a Sárbogárdot fogadja majd a stadionban.

A bajnokság állása