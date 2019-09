Címvédőként érkezett és úgy is távozott a Dunaferr

Az idén nyolcadik alkalommal megrendezett kispályás labdarúgó Alcufer-kupára kétszeres győztesként és egyben címvédőként is érkezett a Dunaferr. A 28 csapatos mezőnyben kitűnő rendezés mellett magabiztos tornagyőzelmet arattak.

Győr/Gyirmót

Kétszeres győztesként és címvédőként érkezett az ISD Dunaferr kispályás labdarúgócsapata a nyolcadik alkalommal megrendezett Alcufer-kupára. A csoportbeosztásnál kiemeltként kezelték őket, és az eredmények is azt mutatják, hogy a jól összerakott gárda bárkit kapott is ellenfélül, darabokra szedte őket. Végül az egynapos tornán magabiztos győzelmet arattak.

Horváth Ferenc, a házigazda Alcufer Kft. ügyvezető igazgatója elsőként gratulált a Dunaferr harmadik győzelméhez. Lapunk kérdésére elmondta, hogy minden évben partnercégeiket hívják meg erre a kispályás tornára. Ami a dunaferres kapcsolatot illeti, az Alcufer 1990-es megalakulása óta partnere a dunaújvárosi székhelyű cégnek, amelynek a kezdetek óta acélhulladék-beszállítója.

Tóth Imre csapatvezető, aki egyúttal a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (DLSZ) társadalmi szerepvállalásért felelős vezetője is, elmondta, kezdetek óta résztvevői az Alcufer-kupának. Az első olyan csapat a Dunaferr, amely a nyolc év alatt már harmadszor nyerte meg ezt a rangos tornát. Többen vannak a társaságban olyanok, akik már a kezdetek óta dunaferres dolgozóként tagjai a csapatnak és részesei a sikereknek. A csapatvezető ezúton is köszöni az anyacég támogatását.

Kalácska András, a DLSZ elnöke is végigizgulta és -szurkolta a napot, örülve a megérdemelt sikernek. Hozzátette, hogy egyre több dunaújvárosi kispályás csapat szerepel a hazai és nemzetközi tornákon. Az Alcufer-kupa is az egyik fontos állomása és fokmérője a helyi kispályás labdarúgás eredményességének.

Horváth Csaba örömmel vállalta a csapat edzői teendőit. Hozzáértően, jól forgatta a játékosokat, akik fegyelmezetten és jól játszottak a nap folyamán. Nem emelt ki senkit a csapatból, épp annak egysége volt a siker kulcsa, mindenki hozzátett valamit a végső győzelemhez.

Zemankó Zoltán, az alakulat kapitánya, aki egyébként a Dunaferr DUE Dutrade Futsal Club operatív vezetője, elmondta, örül annak, hogy ezzel a győzelemmel is öregbíthették a cég nevét, és ő is a csapategységben látta az eredményes szereplés okát. Dunaújvárosban komoly kispályás-bajnokság van, kitűnő játékosokkal, úgyhogy ez a tornagyőzelem jó hírverése volt ennek is.

Somogyi Jenő a „régi motorosok” egyike. A nyolc év alatt volt ő már gólkirály és a torna legjobbja is. Ezúttal is sokat tett az eredményességért, de idén játékát inkább alárendelte a csapategységnek.