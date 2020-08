Céljuk a közös, jó, szórakoztató játék

Pénteken és szombaton a rácalmási sportcsarnokban négy NB I.-es női kézilabdacsapat részvételével rendezi meg a DKKA a I. BioTechUSA Jótékonysági Női Kézilabda Kupát.

A tornán a dunaújvárosi együttes mellett az MTK, a Kisvárda és a Békéscsaba vesz részt, a DKKA pénteken 18 órától utóbbival játssza az egyik elődöntőt. A másik 16 órakor kezdődik. A két vesztes szombaton 16 órától a harmadik, a győztesek 18 órától az első helyért játszanak.

Vágó Attila vezetőedző nem csak a felkészülés hajrája és a torna miatt lehetett izgatott, ugyanis a napokban megszületett második gyermeke.

– Jó ideje már tudtuk, hogy augusztus közepére várható a kislányunk érkezése, igyekeztem ezért az időmet és az energiáimat úgy beosztani, hogy vezetőedzőként és apaként, férjként is helyt tudjak állni. Nem volt könnyű, hiszen épp a felkészülési időszak végén járunk, jön a saját szervezésű kupa, de szerencsére mindent sikerült megoldani, az otthonunk is időben elkészült. A gyakorlatban ez úgy nézett ki, amikor edzés vagy mérkőzés volt, akkor a családdal kapcsolatos dolgokat a csarnokon kívül hagytam. Amikor elkezdődött a munka Dunaújvárosban, a feleségemmel úgy döntöttünk, az lesz a legjobb, ha itt, a városi kórházban szül majd. Így az edzések szünetében el tudtam kísérni vizsgálatokra, és amikor már megérkezett Freja, minden szabad percemben meglátogattam őket. Nagyon jó döntés volt, és ezúton is köszönünk mindent dr. Kolos János szülész-nőgyógyász főorvosnak. Kedden engedték ki őket, Bendegúz kisfiam nagyon várta már haza az anyukáját és a kishúgát – mondta a szakember az örömteli eseményről, majd rátért a kupára is.

Hétfőig úgy érezte, teljesen készen állnak a tornára és a bajnoki szezonra. Azonban Debreczeni-Klivinyi Kinga bejelentésével, hogy babát vár (lásd lenti írásunkat – a szerk.), sok minden megváltozott. Természetesen, szívből örülnek vele, de edzőként nem egyszerű helyzet ez, hiszen hat héten keresztül úgy készültek, ő az egyik legerősebb bástyája a csapatnak. – Kimagaslóan szerepelt, sok gólt lőtt, de nem csak a pályán nyújtott teljesítménye volt rendkívül értékes. A fiatalokhoz való hozzáállása, edzésmunkája olyan profizmusról árulkodik, ami példaértékű mindenki számára. Nem könnyű őt pótolni támadásban és védekezésben, de természetesen igyekszünk. Azért abban reménykedem, szombaton is 18 órától játszunk, vagyis a Békéscsaba pénteki legyőzése után döntősök leszünk. Nem fogunk rágörcsölni, igyekszem mindenkinek lehetőséget adni. Az eredmény kevésbé fontos, a célunk a közös, szórakoztató, jó játék!