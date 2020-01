Carissa Kupa, ami egy különleges torna

Ma 16 órakor a Shell Dunaújváros – Gaszisportvideo mérkőzéssel a Dunaújvárosi Egyetem Campus Arénájában megkezdődik az immáron felnőttkorba lépett, 18. Carissa Kupa, a térség egyik legjelentősebb kispályás labdarúgótornája.

A kezdő sípszó előtt a szervezőcsapat vezetőjét, Petrás Gábort kérdeztük.

– Mint mindig, most is hatalmas izgalommal várjuk a seregszemlét. Úgy vélem, minden készen áll arra, hogy ismét egy nívós tornával lepjük meg a sportbarátokat. A korábbi években megszokott volt, hogy remek futballistákat felsorakoztató helyi legendák egy-egy országosan elismert öregfiúk csapattal mérkőznek a vasárnapi gálamérkőzésen. Sajnos, elfogytak az ellenfelek, így úgy döntöttünk, hogy a Carissa Kupát fejlesztve bővítjük a kört és a dunaújvárosi sportélet jelenlegi és korábbi kiemelkedő alakjait kértük fel, lépjenek pályára együtt.

Az ötletet továbbgondolva arra jutottunk, mi lenne, ha az idei ellenfelet pedig azok alkotnák, akik munkájuk révén napi szinten foglalkoznak a hazai és nemzetközi sportélettel, a sport világával. A Nemzeti Sport rovatvezető-helyettese Bobory Balázs régi barátunk, megkeresésünkre rögtön igent mondott, így a Nemzeti Sport válogatottja lesz az újvárosi legendák ellenfele vasárnap délután. Ezúton is arra biztatok minden sportkedvelőt, az előttünk álló három nap során látogasson ki a mérkőzésekre, és ha teheti, csatlakozzon a jótékonysági akciónkhoz is, amely a Szent Pantaleon Kórház neurológiai osztályát segíti.

A sportnapilap munkatársa, Bobory Balázs szinte hazajáró vendégnek számít a Carissa Kupán: – Örömmel térek vissza évről évre erre a remek tornára, kispályás csapatommal korábban kétszer is sikerült nyernünk. Különleges hangulata van ennek a kupának, amit azt is bizonyít, hogy vasárnap rendre telt ház előtt játszanak a csapatok. A Nemzeti Sport „válogatottja” egy klasszikus üzemi együttes, rendszeresen összejárunk focizni, ősszel játszottunk a médiabajnokságban is, de egy-egy meghívásnak eleget téve pályára léptünk Békéscsabán és Komáromban is. Most végre azokkal a remek sportolókkal meccselhetünk egy jó ügy érdekében, akiknek kiváló teljesítményeivel rendszeresen foglalkoztunk, vagy foglalkozunk ma is.