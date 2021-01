Büszkék lehetnek magukra, derekas helytállás Győrben

A Győri Audi ETO KC otthonában lépett pályára egy korábbról elhalasztott mérkőzésen szerdán este a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata. A külföldi sztárokkal teletűzdelt csapat ellen a DKKA több mint tisztességes vereséget szenvedett.

Győr A Ferencváros után a lehető legnehezebb ellenfél várt Vágó Attila csapatára a bajnokságban, amelynek keretéből az ifik hazai mérkőzése miatt hiányoztak a fiatalok, így csak tizenegy mezőnyjátékossal tudott elutazni a Kohász, viszont a montenegrói válogatott kapus, Babovic visszatért.

Győri Audi ETO – DKKA 36–25 (22–12)

Győr: Leynaud – Lukács 2, Kristiansen 6 (3), Brattset 6, Amorim 2, Oftedal, Fodor 5. Csere: Solberg, Glauser (kapusok), Edwige 1, Hansen 2, Oftedal 5, Csekő 1, Nze-Minko 4, Faluvégi 2. Vezetőedző: Danyi Gábor.

DKKA: Wéninger – Kazai 1, Nick 2, Ferenczy 1, Bulath 9 (1), Szalai 5, Mihály. Csere: Hlogyik, Babovic (kapusok), Barján 3, Schatzl 2, Moutsogianni, Román 2 (2), Vezetőedző: Vágó Attila.

Hétméteres: 3/2, illetve 3/3. Kiállítások: 4, illetve 4 perc.

A mérkőzés elején, szemben a Fradival, a DKKA nagyon jól tartotta magát, Bulath ihletett formában játszott és sorra lőtte a gólokat, a 20. percben csak 14–9 volt a hazaiak előnye. A folytatásban sajnos több hiba csúszott a dunaújvárosiak támadójátékába, ezeket pedig a lefordulások után könyörtelenül kihasználta a Győr, sok könnyű gólt szerezve. De felállt fal ellen is nagyobb gond nélkül ziccerbe tudtak kerülni. Egyébként Danyi Gábor sokat forgatta csapatát, hiszen számukra ez a találkozó a hétvégi Bajnokok Ligája-mérkőzésre való felkészülést szolgálta.

A második félidőben a Kohász igyekezett lassítani a győriek tempókézilabdáját, hosszabb lefolyású támadásokat próbált vezetni, emellett átállt a hét a hat elleni játékra, azaz rendre kapus nélkül emberelőnyben támadott a csapat. Ennek ellenére hét percig nem sikerült betalálni a győri hálóba, Barján ekkor tudott eredményes lenni. Igaz, a másik oldalon is sok volt a hiba, így az ETO is csak egy találatot jegyzett. A folytatásban a taktikus emberelőnyös játék meghozta eredményét, ám miután ebbe is több hiba csúszott eladott, pályáról kidobott labdák képében, Vágó Attila 30–17-nél időt kért a 47. percben, hogy rendezze a sorokat. Ez jót is tett a társaságnak, igaz, a hazaiak is többször pontatlanul kézilabdáztak, így a különbség nem nőtt tovább a két fél között. Sőt, a hajrában a ­DKKA többször is tíz gólra tudott felzárkózni, s úgy nézett ki, ez marad a végére is, ám Kristiansen az utolsó másodpercekben még betalált.

A dunaújvárosi csapatnak nincs oka szégyenkezni, a vártnál is jobban sikerült megnehezíteniük a győriek dolgát, akiknek sikere persze egyáltalán nem forgott veszélyben.

További szerdai eredmények: Ferencváros – Érd 35–18, Siófok – Kisvárda 27–19.

A DKKA legközelebb szombaton hazai pályán szerepel, akkor a ligakupában a Vasast fogadja 17 órától.