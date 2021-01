Büntetőkkel, de megvan!

A Dunaújvárosi Acélbikák nem a legjobb előzmények után várták a ma esti mérkőzésüket a jégkorongozók Erste Ligájában, hiszen a legutóbbi két meccsükön a Ferencvárostól (8–1) és a Csíkszeredától (9–1) is alaposan kikaptak. A Gyergyói HK ellen kellett javítani.

A feladat nem volt egyszerű, hiszen a székelyek komoly játékerőt képviselnek, arról nem is beszélve, hogy ebben a szezonban már kétszer is (5–1, 4–1) legyőzték az Acélbikákat.

Dunaújvárosi Acélbikák – Gyergyói Hoki Klub 5–4 (0–1, 3–2, 1–1, 0–0, 1–0)

Dunaújvárosi Jégcsarnok, vezette: Gangel, Haszonits, Schumacher-Kovács, Mizsák.

DAB: Bacashihua – Pozsár, Kovács B. 1 (1), Szappanos 1 (2), Dansereau 2 (1), St. Pierre 1 – Vuorijarvi, Gebei B., Azari (1), Turcotte 1, Mazurek (1) – Dósa, Jakabfy S., Török, Németh, Pihl­qvist – Lencsés, Jakabfy Cs., Gebei G., Pinczés O., Tamás. Vezetőedző: Leo Gudas.

Gyergyói HK: Cooke – Kozma, Troncinsky 1, Koskiranta (1)1, Ouellette St-Amant, Szigeti – Fejes, Podlipnik 1 (1), Csergő 1, Pance (1), Silló – Ferenc, Rasulov, Bíró, Péter, Szabó – Imre, Lázár, Barabás, Elekes Darabont, Sára. Vezetőedző: Szilassy Zoltán.

Messze áll tőlünk a cinizmus, de mégis úgy kell kezdenünk a tegnapi mérkőzésről szóló beszámolónkat, hogy a DAB csak a 16. percben kapta az első gólját, sőt, ezzel meg is úszta az első harmadot. De az igazsághoz tartozik, hogy a dunaújvárosiak úgy tűnik, nem adták fel a bajnokságot, és feltett szándékuk, hogy elkerülnek a tabella utolsó helyéről, és bekerülnek a rájátszásba. A második harmadban három gólt is szereztek az Acélbikák, igaz, kaptak is kettőt. Ami a lényeg, a DAB minden erejét mozgósította a bajnoki címre is esélyes gyergyószentmiklósiak ellen – sokáig 2–2 volt az állás –, helyzetek sorát alakította ki, de a befejezések nem sikerültek. És, ahogy a sportköznyelv mondja: a kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, és egy védelmi szétnyílás után Csergő Hunor megszerezte a 36. percben a vezetést a vendégek számára (2–3). De ezzel nem volt vége: már csak tizenöt másodperc volt hátra a második játékrészből, amikor Dansereau egy láb között áthúzós csellel szabaddá tette magát, majd Szappanoshoz passzolt, aki egyenlített. Most a járvány miatt nincsenek nézők: de erre szoktuk mondani, az ilyen jelenetekért érdemes hokimeccsre járni (3–3).

A befejező húsz percből hét telt el, amikor a DAB megszerezte a vezetést. Mondhatnánk, hogy a dunaújvárosi hoki fénykorára emlékeztető gyönyörű akció után Tur­cotte szerezte meg az Acélbikák vezetését (4–3). A vendégek még egyenlítettek, így jöhetett a hosszabbítás, ami nem döntött, kellettek a büntetők, és nyert a DAB.