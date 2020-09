Bulathra többhetes kényszerpihenő vár

Drámai és izgalmas végjátékban nyert a DKKA együttese a pénteki bajnoki nyitányon a Szombathely ellen Rácalmáson. Azonban az egygólos sikert beárnyékolta Bulath Anita sérülése, erről a vizsgálatok után kiderült, hogy elszakadt az oldalsó térdszalagja, miután Mayer ráesett a lábára.

Bulath Anita hét góllal és remek játékkal járult hozzá a 24–23-ra megnyert mérkőzéshez, aminek az utolsó perceit már csak a kispadról nézhette végig, miután úgy kellett letámogatni a pályáról, miután Mayer Szabina egy vendégtámadásnál ráesett a támaszkodó és kinyújtott lábára. Az Anita arcán látható nagy fájdalmak miatt félő volt, hogy komoly a sérülés, ami aztán a vizsgálatok után kiderült, szerencsére lehetett volna sokkal rosszabb is, de így is hetekre nélkülözni kényszerül a csapat kulcsemberét.

– Nagyon fájt, de mivel rá tudtam állni, azt gondoltam, mindjárt visszamegyek. Ám amikor beléptem a pályára, éreztem, hogy instabil a térdem. Kimozdult oldalirányba. Akkor már biztos voltam benne, hogy valami elszakadt. Ahhoz képest rosszabb is történhetett volna. Az oldalszalag szakadt el, amit nem kell műteni. Az összes többit kellene, úgyhogy ez szerencse a szerencsétlenségben, és az is, hogy nem szakadt le vele a porc is – számolt be a történtekről az orvosi vizsgálatok után Bulath Anita a klub közleményében.

A 106-szoros válogatottat azonban így is hetekre nélkülözni kénytelen a DKKA csapata: – Három hétig pihentetnem kell a lábam, lábgépet kell hordanom, ami stabilan tartja és nem hajlíthatom be. Azután kezdődik a rehabilitáció, erősítés. Reményeim szerint öt, legkésőbb hat hét múlva már játszhatok. Akkor ott, a pályán az futott végig az agyamon, hogy ha tényleg szétszakadt a térdem, akkor ennek a szezonnak vége és ezzel a pályafutásomnak is. Ahhoz képest jó hír, hogy néhány hét múlva már újra játszhatok.

Anita természetesen mindent megtesz azért, hogy támogassa, felgyorsítsa a gyógyulást, addig pedig tapasztalatával igyekszik segíteni csapattársait. Elsőként szerdán, hiszen a besűrített versenynaptár miatt 18.30 órától az Alba FKC vendége lesz a Kohász. A fehérváriak a nyitányon 35–28-as vereséget szenvedtek az MTK Budapest otthonában, legjobbjuk a Dunaújvárosból érkező Triscsuk volt nyolc találattal.

Vágó Attila vezetőedzőnek idén már másodjára kell újraterveznie a felállást, hiszen nem sokkal a bajnokság indulása előtt kiderült, hogy a gárda másik nagy tapasztalatú kulcsembere, a balátlövő Debreczeni-Klivinyi Kinga gyermeket vár. – Van persze alternatíva. Megint egy új helyzethez kell alkalmazkodunk, de nem szabad siránkoznunk, mert akkor biztos, hogy nem fog sikerülni. Megint mindenkinek egy picit többet kell beletennie, és akkor szépen lehet pótolni Anita teljesítményét is. A rutin helyett most a fiatalos lendületre alapozunk – mondta.

Az első forduló további eredményei: DVSC – Mosonmagyaróvár 30–31, Győr – Kisvárda 33–20, Boglári Akadémia-SZISE – Békéscsaba 33–22, Ferencváros – Vác 32–19, Siófok – Érd 30–22.