Bulath Anita Dunaújvárosba igazolt

Facebook sajtótájékoztató keretrében klasszis játékos igazolását jelentette be a Dunaújváros Kohász Kézilabda Akadémia (DKKA). A 2020/21-es szezonban DKKA csapatát erősíti majd Bulath Anita. A dunaújvárosi csapat, immár a 106-szoros válogatott irányítóval kiegészülve, a mai nappal megkezdte a közös munkát.

Bulath Anita szerződtetése azért nagy meglepetés, mert idén márciusban még a visszavonulásáról szóltak a hírek!

– Egy új feladat, egy nagyon izgalmas szakmai kihívás is vár rám Dunaújvárosban. A pályán csak egy szezont tervezek, de a DKKA-nál hosszú távon. Amellett ugyanis, hogy irányítóként erősítem a felnőtt csapatot, szerepet kaptam az utánpótlás-nevelésben is – árulta el a kézilabdás ikon, miért vállalt mégis egy újabb szezont játékosként régi-új egyesületénél. A dunaújvárosi születésű klasszis nagy izgalommal várja, hogy részt vehessen a jövő kézilabdásai tehetségének kibontakoztatásában.

Előbb azonban NB1-es csapattársaival ismerkedett meg régi-új együttesében. A mai nappal ugyanis megkezdte a közös munkát a DKKA felnőtt női kézilabda csapata. A Vágó Attila vezetőedző irányította gárda háromnapos csapatösszetartással nyitotta meg a szezont. A játékosállományában több, mint 50 százalékban megújult együttes tagjai a borsod-megyei Bogácsra utaztak.

– Egy kicsit munka, egy kicsit kikapcsolódás – mondta Vágó Attila, a DKKA vezetőedzője. – Remek alkalom ez arra, hogy megismerjük egymást. Több olyan játékos van, akivel a csapattársak és jómagam is most találkoztam először. Készülünk állapotfelmérésre, lesz edzés is, de még csak rávezető jelleggel – tette hozzá a fiatal tréner, akinek edzőként ez az első éve az NB1-ben. Vágó Attila az NB1/B-ben játszó Orosházától érkezett a DKKA-hoz a Balatonfüredre távozó György László helyére.