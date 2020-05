Búcsúzott a címvédő Fehérvár

A címvédő MOL Fehérvár FC az idegenbeli 1–1 után kedden este odahaza 2–2-t játszott a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében a Mezőkövesddel, így a vendégek jutottak be a sorozat fináléjába – történelmük során először.

A MOL Fehérvárnak így véget ért a szereplése, Joan Carrillo így értékelt a mérkőzés után a Nemzeti Sportnak: – Tudtuk, nehéz mérkőzés vár ránk, hiszen az első találkozón nem dőlt el semmi. Nagyon rosszul kezdődött a meccs számunkra, amikor tízen voltunk a pályán, némi szerencsével, egy hibánkat kihasználva, megszerezte a vezetést a Mezőkövesd. Ezt követően egyszerű filozófiát követtek, a védekezésre és az ellentámadásokra koncentráltak, amelyeket nagyon intelligensen meg is oldottak. Jól tömörültek középen, nehéz volt megbontani a szerkezetüket. A szünetben kockázatot vállaltunk, 3 belső védőre váltottunk, volt 3 tiszta lehetőségünk is, de egy újabb hibánkat kihasználva egy kontrából ismét betalált a Kövesd. Ezután szerintem volt egy szabályos gólunk, nekem nem tűnt lesnek, de ez nem lehet kifogás az eredményt illetően. Nem lehet egy rossz szavam sem a csapatra, az utolsó percekig hajtott mindenki, jöttek a gólok és a helyzetek, de a továbbjutást érő találatot nem sikerült bevinni. Mindenki csalódott, szerettünk volna ott lenni a döntőben, ebben az embert próbáló helyzetben szerettünk volna kupagyőzelmet ajándékozni a szurkolóinknak és a klubnak. Sajnos ezzel az eredménnyel már nem tudunk mit csinálni. Most nincs más hátra, mint kielemezni a hibákat, erősíteni a pozitívumokat és készülni a Paks elleni bajnokira.

A mérkőzés után az eltiltását töltő Kuttor Attilát helyettesítő Tóth Mihály, a Mezőkövesd másodedzője értékelt: – A továbbjutást szeretném a vezetőedzőnknek és az egész évben kitartó Mezőkövesd-szurkolóknak ajánlani. Felnőttünk a Fehérvár szintjére, jó meccseket játszottunk a kényszerszünet után. Helytállt mind a két csapat, több idegenben lőtt góllal, megérdemelten jutottunk a Magyar Kupa döntőjébe. Óriási dolog ez, viszont nem csoda, mert nagyon sokat tettünk azért, hogy idáig eljussunk. Ezt a hullámot nagyon meg szeretnénk lovagolni, becsülettel fel fogunk készülni a döntőre. Szeretnénk megnyerni, mindenkinek a fejében ez motoszkál most.

A másik, éjfélkor véget ért elődöntő után tizenegyesekkel jutott a Magyar Kupa döntőjébe a Budapest Honvéd, miután az első mérkőzés után a visszavágón sem tudtak gólt rúgni a csapatok, sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban. A tizenegyeseknél a Honvéd célzott jobban, így ő léphet pályára a Mezőkövesd ellen a döntőben, szintén a Puskás Arénában.