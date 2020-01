Búcsút vettek Dunaújváros első válogatott jégkorongozójától

És csak jöttek és jöttek… Miről is beszélünk? A decemberben 58 éves korában elhunyt Németh László, alias „Husi”, Dunaújváros első válogatott jégkorongozójának – aki a Kohászban 1973-tól 1990-ig játszott, két szezont leszámítva – a búcsúztatását tartották szombaton a Duna-parton, az egykori kompátkelőnél. Ugyanis kérése volt, hogy a hamvait itt, Dunaújvárosnál szórják be.

A családtagok mellett az egykori iskola- és természetesen csapattársak is megjelentek. Volt, aki Oroszországból, míg más Ausztriából érkezett a búcsúztatására, mert ott szeretett volna lenni, amikor a legendás Husi hamvait a Dunába szórják. A folyó az életéhez tartozott – a jégkorong mellett versenyszerűen búvárkodott –, mert, amikor „feleségül ment”, Esztergomba költözött, és ugye a Duna ott is úgy folyik, mint nálunk.

Itt most említhetnénk a pályafutása részleteit, emberi tulajdonságait, de aki ismerte, az tudja, miért volt ő a mi Husink, a helyi hoki ikonikus alakja. Talán érdemes megemlíteni, egy sokkal korábbi korosztály képviselőjének, Bali Attilának a mondatát: – Mi rajta nőttünk fel, és lettünk hokisok.