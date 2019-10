Búcsú a kupaküzdelmektől

Ismét az UTE ellen lépett jégre a DAB, ezúttal a Magyar Kupa visszavágóján, az újpesti jégcsarnokban. Az első találkozót a fővárosi gárda nyerte 5-1-re, így négygólos hátrányból kellett volna fordítania a Bikáknak.

UTE-DAB 5-5 (2-0, 3-3, 0-2)

Gólszerzők: Benk, Varga, Nemes, Horváth, Carlson, illetve: Tamás, Mazurek (2), Somogyi, Dósa.

Rövid időn belül negyedik alkalommal meccselt egymással az UTE és a Dunaújvárosi Acélbikák. A fővárosiak várhatták kényelmes helyzetben a keddi Magyar Kupa találkozót, hiszen az odavágón 5–1-re győztek Dunaújvárosban. A fordítás reményéről már az első harmadban lemondhattak a vendégek, hiszen az Újpest kétgólos előnyt szerzett.

A második játékrészre feltámadt a DAB, Tamás, Mazurek és Somogyi révén három gólt is szereztek a Bikák. Fájó, hogy az UTE is háromszor volt eredményes. A záró játékrészben Mazurek és Dósa is betalált Márkusnak, így végül 5–5-ös döntetlennel ért véget a kupavisszavágó. Az UTE továbbjutott. A DAB pénteken már Gyergyószentmiklóson lép jégre az Erste Ligában.SzSz