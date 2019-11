Bravúrra lenne szükség vasárnap Kaposváron

A röplabda első osztály alapszakaszának B csoportjában vasárnap 16 órakor a Fino-Kaposvár vendégeként lép pályára a Dunaferr Sportegyesület csapata.

A Kaposvár Arénában megrendezendő összecsapás esélyese egyértelműen a hazai együttes, hiszen a somogyiak az alapszakasz harmadik fordulójában a Dunaújváros Sportcsarnokban is felülmúlták Tomanóczy Tibor tanítványait.

A 3–0-ás végeredmény azonban kissé csalóka, mivel az első két játszmában csupán két, a harmadikban pedig négy pont volt a különbség a két csapat között.

A kaposváriak számára további önbizalmat adhat, hogy a Challenge Kupa selejtezőjében kettős győzelemmel búcsúztatták az osztrák UVC Weberzeile Ried együttesét.

Várhatóan éles mérkőzés vár a felnőtt másodosztályú bajnokságban érdekelt U 21-es gárdára is, amely ma 13 órakor a Dózsa György Általános Iskola tornatermében a Pénzügyőr hasonló korosztályú korosztályos csapatát fogadja.

A dunaújvárosi fiatalok jelenleg az első helyet foglalják el a nyugati A csoportban. Mindezidáig hibátlan a csapat mérlege, hiszen eddig mind a hat találkozóját megnyerte. A múlt hét végén a Sümeg-Dabronc együttesét győzték le 3–1-re.

Az aktuális ellenfél, a Pénzügyőr követi az újvárosiakat a tabellán, a fővárosiak mindössze egy vereséget szedtek össze a pontvadászat során – éppen a mi akadémistáinkkal vívott meccsen.

Vasárnap 10 órakor és 14.30-kor az U15-ös leány csapat is pályára lép, még pedig a Dunaújvárosi Sportcsarnokban.