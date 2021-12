Bravúros győzelem az ajkai hokimatinén

A Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata szokatlan helyen fogadta az Erste Ligában a MC HKB Budapest együttesét. A találkozót Ajkán rendezték meg a Magyar Jégkorong Szövetség matiné programjában.

Mi is az a matiné, családi program? A Magyar Jégkorong Szövetség Erste Liga matiné-mérkőzéseket, családi napokat szervezett, illetve szervez országszerte, aminek célja a sportág népszerűsítése.

A kiemelt napokon a meccsek helyszínén kialakított játékzónában ismerkedhetnek meg a sportággal az érdeklődők, találkozhatnak Csúszkával, a honi jégkorongsport népszerű kabalafigurájával, a harmadok szüneteiben pedig különböző játékokban tehetik próbára tudásukat és rátermettségüket. Az MJSZ bevont olyan városokat is, ahol nincs felnőttcsapat. A Titánok Zalaegerszegen fogadta a Győrt, szombaton pedig a DAB – MAC-meccset játszották le a vadonatúj ajkai csarnokban.

A hangulat remek volt, ami annak is köszönhető, hogy Dunaújvárosból két szurkolói busz is érkezett Ajkára. A dunaújvárosi híveknek megérte elutazni a mérkőzésre, hiszen a jóval esélyesebbnek tartott MAC HKB Újbudát hosszabbításban legyőzte a DAB. Ez egy bravúros győzelem volt.

Fegyelmezett játékuknak, Szűcs István duplájának, Kovács remek védéseinek is köszönhetően arattak hosszabbításos, 4–3-as győzelmet a Dunaújvárosi Acélbikák.

DAB – MAC HKB Újbuda 4–3 (1–1, 2–2, 0–0, 1–0) – hosszabbítás után

DAB: Kovács – Bubnov 1, Pozsár (2), Kabatayev, Török (1), Szappanos – Benke, Bobcek, Németh P., Rybchyk, Szűcs 2 – Erdély, Szécsi, Horváth (1), Lőczi 1, Németh Á. (1) – Tamás, Druja, Gebei, Marosi, Pinczés O. Vezetőedző: Leo Gudas.

MAC: Farkas – Macaulay (1), Tóth G. (1), Schlekmann 2, Gooch (2), Izacky 1 (1) – Garát, Ádám, Dansereau, Ritter – Pozsgai (1), Csollák, Stevens, Molnár, Djumic – Dóczi, Tóth R., Kreisz, Pápa. Vezetőedző: Kangyal Balázs.

Leo Gudas így látta a mérkőzést.

– Nagyon jó védőmunkát mutattak be ma a srácok, hatvan percen keresztül erősek voltunk. Háromszor vezettünk, talán szerezhettünk volna három pontot is, de nagyon örülünk a kettőnek is. Kovács Dávid remekül védett, kulcsfontosságú volt a hosszabbításban kivédekezett emberhátrány, nagyon jó munkát végeztünk.