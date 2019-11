Bravúros győzelem a kisvárdaiak ellen

Megszerezte első győzelmét Szekszárdon a Dunaújvárosi Kohász KA, amely 24–19-re bizonyult jobbnak a Kisvárdánál a női kézilabda NB I-es bajnokságban.

Két hete magasra tette a lécet a sors azzal, hogy elsőként a bajnoki címvédő Győrt fogadhatta átmeneti otthonában a Dunaújváros. Akkor megtelt a szekszárdi sportcsarnok, amely a Kisvárda ellen ezúttal „csak” félházzal üzemelt. Nagy név azonban így is akadt a lelátón, a helyszínen tekintette meg a mérkőzést Kim Rasmussen, a női felnőttválogatott szövetségi kapitány. A dán szakember notesszel és tollal a kezében érkezett, s fogyhatott a tintája bőven az első félidőben. Elsősorban a Kohász-lányok neveit írhatta fel magának, hiszen Csapó Kyra most is kiválóan védett, de nem csak a kapus parádézott, támadásban Grosch Vivien és Molnár Beatrix, valamint a teljes védelem remekelt.

Dunaújvárosi Kohász KA – Kisvárda Master Good 24–19 (14–10).

Szekszárd, 450 néző. Vezette: Bócz L., Wiedemann V.

DKKA: CSAPÓ – GROSCH 6, Szekerczés 4 (3), Cavlovic, Nick, Bouti, MOLNÁR B. 3. Csere: Stojak (kapus), Triscsuk 3, Kazai 3, SZALAI B. 2, Sirián 1, Ferenczy 1, Mihály P. 1.

Edző: György László.

Kisvárda: Pásztor B. – Orbán A. 1, Habánková 3, Litre 1, Dudás G. 1, SISKA 7 (3), Rocha 1. Csere: Lajtos (kapus), Smid, Milosevics 2, DOMBI 3, Petika, Udvardi. Edző: Bakó Botond.

Hétméteresek: 4/3, illetve 4/3.

György László vért itathatott lányaival, úgy küzdöttek, harcoltak, elveszett labdát pedig nem ismertek. Ez már csak azért is kiemelendő, mert az előző fordulóban az újonc Szombathely ellen éppen csapata védekezésével nem volt megelégedve az újvárosiak vezetőedzője (azt a mérkőzés el is veszítették 23–18-ra). Támadásban pedig, ha egy kicsivel jobban koncentrálnak Molnárék, a félidei négygólos fórjuk nagyobb is lehetett volna.

A szünet után nagy esélyt kapott a DKKA azzal, hogy a vendégek védőspecialistája, Vesna Milanovic-Litre korán megkapta harmadik két percét.

Izgalmak mégis maradtak a folytatásra, a vendégeknél Dombi Luca kezdte szórni a gólokat, a kisebb hullámvölgyből Szekerczés Luca hetese hozta ki az újvárosiakat, akik végül megszerezték első hazai győzelmüket Szekszárdon.