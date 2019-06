Botrányos végjáték Mezőfalván, sorra sérültet jelentve levonultak

Szombaton a 30. fordulóval véget ért a megyei első osztályú focibajnokság, amelyet magabiztosan a Bicske nyert meg. Az utolsó találkozókon az otthon játszó csapatok közül csak a Kisláng és a Sárbogárd szerzett pontot, a többi vereséggel hagyta el a pályát. A Mezőfalva nem tudta befejezni a meccset, ugyanis az utolsó negyedórában félbeszakadt mérkőzésen sérülésre hivatkozva elfogytak a játékosai. Majd az edző is vette a kalapját, és felállt a kispadról!

A Mezőfalva – Lajoskomárom összecsapáson joggal várták a hazai szurkolók, hogy győzelemmel búcsúznak a bajnokságtól. A hónapok óta húzódó belső és külső problémák miatt azonban teljesen szétesett Masinka László legénysége.

Mezőfalva – Lajoskomárom 1-8 (1–5) félbeszakadt

Mezőfalva: Tóth – Balázs, Szabó Cs., Nagy, Sági J., Boldizsár, Márki, Sági R., Godslove, Bozoki, Paget.

A vendégek már az első fél­időben tetemes, előnyre tettek szert. A szünet után még három gólt bevert Lajoskomárom, de a 78. perc után már csak komédiába illő, a futballt megalázó jeleneteket láttak a szurkolók. Gyakorlatilag a mezőfalvi focisták nem akartak játszani. Először Tóth Norbertnek lett elege, és kesztyűjét levéve megindult a játékoskijáró felé. Útban az öltözőhöz még visszadobta a mezét a pályára, amit az egyik mezőnyjátékos felvett, és beállt a kapuba. Ezután még próbálkoztak helytállni a csapattagok, de a nyolcadik gólt követően vége szakadt a mérkőzésnek. A hivatalos verzió szerint olyan sokan jelentettek sérültet, hogy elfogyott az együttes, így Rózsa József bíró a vége előtt negyed órával lefújta a találkozót. Elkeseredett szurkolók és válaszok nélküli kérdések maradtak a pályán. Vége a bajnokságnak, vége a helyi első osztályú csapatnak is? Nagy a baj!

A történtek pontosabb megértéséhez előzetesen annyi tartozik, hogy hetek óta rossz volt hangulat a csapatnál, ami az eredményeken is meglátszott. A bajok ellenére sokan bíztak benne, valahogy túllendül a csapat a holtponton, és normalizálódik a helyzet. A felszín alatt azonban tovább izzott a parázs, amely az utolsó fordulóra lobbant lángra. A felelősség kérdését és a további út irányát sokféle szempontból lehet a jövőben boncolgatni. Az a kérdés, lesz-e folytatás, vagy felveri majd a gaz a mezőfalvi pályát? Ez utóbbira még maga a Medosz SE elnöke, Cseke Ottó sem tudott válaszolni a mérkőzés után. Ezért másnap megkerestük Masinka László edzőt és Cseke Ottó egyesületi elnököt is, hátha sikerül tisztábban látni.

– Már nyolc fordulóval ezelőtt megtörténhetett volna ez. A mostani mérkőzést tizenegyen, közülük is két sérülttel kezdtük. Természetesen a saját részem felelősségét vállalom, de ezt kellene tennie minden érdekeltnek. Részemről elég volt a mezőfalvi futballból! Az igazsághoz még hozzá tartozik, hogy ezek a fiúk, ha hét közben nem is, de hét végén odatették magukat a játékban. Próbáltak helytállni a bajnokság végéig, még a meg nem valósuló ígéretek ellenére is. Tehát semmiképpen nem szeretném, ha rajtuk vernék el a port – védte játékosait a kispadról felálló tréner, Masinka László.

– Azt is teljesítettem, amit nem ígértem meg, a hét folyamán összeülnek a vezetőség és a tulajdonosi kör képviselői, hogy megtárgyalják a kialakult helyzetet – válaszolt a vitás kérdésre Cseke Ottó.

Mezőfalván tehát elég nagy a baj, a háttérben komoly anyagi gondok és ellentmondó állítások feszülnek egymásnak. Lesz-e kilábalás a mélypontról, illetve hol folytatódik a futball, az még jó darabig nyitott kérdés marad.

A Baracs a Bicskét fogadta, amely magabiztos sikerrel koronázta meg szezonját.

Baracs– Bicske 0–3 (0–3)

Baracs: Ásványi – Bartók S., Tóth Á., Szili, Németh, Mazán (Prókai), Badi, Topp, Parádi, Nagy D. (Sebestyén), Varga.

A több fordulóval a vége előtt már bajnok vendégek az első félidőben megnyerték a találkozót. A szünet után azonban nem adták fel a hazaiak, Idei Szabolcs játékosai derekasan állták a rohamokat. Gólveszélyes helyzeteket is sikerült kidolgozniuk, azonban ezek most eredménytelenek maradtak. A vereség ellenére a baracsi edző dicsérte csapata küzdeni akarását. Az, hogy marad-e továbbra is a klubnál, arról majd később dönt. Lapunknak elmondta, igazából nem a játékosszervezéssel, hanem magával a futballal szeretne foglalkozni. Amennyiben erre esélyt lát, folytathatja is a baracsi edzősködést.

A bajnokság végeredménye

1. Bicske 28 23 3 2 98-27 72

2. Sárosd 28 19 3 6 61-35 60

3. Mór 28 17 5 6 82-32 56

4. Gárdony-Agárd 28 17 2 9 69-37 53

5. Ercsi Kinizsi 28 15 3 10 64-48 48

6. Főnix FC 28 15 2 11 66-50 47

7. I.–Maroshegy 28 14 5 9 56-40 47

8. Sárbogárd 28 13 6 9 66-52 45

9. Tordas 28 12 4 12 49-54 40

10. Mezőfalva 28 10 5 13 55-69 35

11. Lajoskomárom 28 9 5 14 44-67 32

12. Kisláng-Telmex 28 4 8 16 35-61 20

13. Martonvásár 28 4 6 18 30-81 18

14. Baracs 28 4 5 19 27-64 17

15. Enying 28 1 4 23 17-104 7

16. Polgárdi (Kizárva)