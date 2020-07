Boruló erőviszonyok, kiszabaduló Gorillák

A koronavírus miatti kényszerszünet után a Dunaújváros Gorillaz amerikaifutball-csapata lejátszotta a saját, és tudomásuk szerint a kontinens első edzőmérkőzését szombaton Szegeden. Miután a legmagasabb osztály küzdelmei nem indulnak el, a Gorillák fehérvári játékosokkal egészülnek ki a divízió I-es bajnokságra.

A honi szövetség tájékoztatása szerint még nincs konkrét menetrendje a bajnokságoknak, de már megvan a Divízió I és a Divízió II sorsolása, ami kiélezett párharcokat ígér ősszel.

Előbbiben, így a szezonban a legmagasabb osztályban fog szerepelni a dunaújvárosi együttes is. A DAK Acél Gorillaz ellenfelei a nyugati csoportban a Budapest Wolves, a Győr Sharks és az NBA Cru­shers lesznek. A másik ágon a Budapest Cowbells, DEAC Gladiators, Miskolc Steelers, Nyíregyháza Tigers szerepel. A kiírás szerint a csoportokon belül mindenki játszik mindenkivel, és még ezen kívül egy meccset játszanak a csapatok. Az így kialakult eredmény után jön az elődöntő és a döntő.

Miután a HFL idén elmarad, alaposan felforgatta a többi divíziót és a többi csapat terveit. Így a Győr Sharks, valamint a Miskolc Steelers is elhatározta, hogy az őszre élvonallá avan­zsált másodosztályban indul. A Fehérvár Enthroners viszont nem vesz részt az alsóbb liga küzdelmeiben, néhány játékosa a DAK Acél Gorillaznál lép majd pályára.

Horváth Péter, a MAFSZ operatív vezetője a szövetség honlapjának azt mondta, most augusztus közepétől november végéig kevesebb idő lesz a bajnokságokra, mint szokott, ezért kevesebb alapszakaszi meccset tudtak bezsúfolni. Sikerült optimalizálni a megteendő kilométereket is, és így nem lesz gond ebből. – Most nem tudnék erősorrendet felállítani. Így, hogy a HFL-játékosok egy része tud Divízió I-ben és II-ben is indulni, mindkét osztály fel fog borulni. Az idei egy kivételes szezon lesz, nem lehet megsaccolni az alakulást – idézik Horváthot.