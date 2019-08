Biztató remények a mezőfalvi fociban

A település labdarúgócsapata eddig minden edzőmérkőzését megnyerte, nem egyet közülük tisztességes gólkülönbséggel.

Az elért eredmények is jelzik, méltánytalanul került a felnőttcsapat a megyei harmadosztályba. Vagy talán fogalmazhatnánk úgy is: ennyire jó az ifjúsági korosztályuk? A kérdésre a választ az olvasóra és a szurkolókra bízzuk!

Hetekkel ezelőtt a 2018/2019-es idény végén megszűnő, nyomtalanul eltűnő felnőttcsapat „sóval behintett ígéretföldje” helyén új virág pompázik. Ahogy mondani szokás, a romokon friss fű nő, a természet mindig visszaveszi, ami az övé. De legyen elég a rébuszokból és hasonlatokból, nézzük a tényeket: a nulláról az ifi hátán újjáépített felnőttcsapat, kiegészülve a hűséges és tiszta szívű mezőfalvi focistákkal, egyre másra aratta a felkészülési időszak sikereit. Az eddig lejátszott mérkőzések alapján van oka a helyieknek a bizakodásra, hogy ebből a nagyon mély gödörből is kijönnek. Sorrendben a találkozók: Mezőfalva – Előszállás 5–1, Kulcs – Mezőfalva 3–11, Mezőfalva – Sárbogárd II 3–0. Az eredményekből is kitűnik, másodosztályú csapatok ellen is van keresnivalójuk. A megye II-es Nagykarácsony elleni sikert követően Bakos János edzőtársa, Südi László adott tájékoztatást.

A hangsúly a zsoldosok helyett a hazai fiatalokon és szívvel játszókon van

– A csapat a negyedik edzőmérkőzését is lejátszotta. Ezúttal a szintén egy osztállyal feljebb játszó Nagykarácsony volt az ellenfél. Magabiztos játékkal 3–1-es félidő után 5–1-es sikernek örülhettünk. Góllövőink Móricz Csaba (2), Egerszegi Roland (2), Horváth Zsolt (1) volt. A bajnokság előtti utolsó felkészülési meccsünkön már kezdett összeállni a kezdő csapat. A jó erőnléti edzések után a fiatalos lendületet egyre jobban kamatoztatják a játékosok, és fokozatosan összerázódik a társaság. A csapat erejét jól tükrözi, hogy ezen a mérkőzésen öt meghatározó játékosunk hiányzott, és még így is meggyőző volt a fölényünk. A hét végén kezdődő bajnokságra készen állunk a minél jobb szereplés reményével – foglalta össze a legutóbbi eseményeket Südi László, a csapat társedzője, amely múlt vasárnap büntetőkkel búcsúzott a Magyar Kupából az Enying ellen.

A mezőfalvi foci tehát élni akar, amelyhez a focisták akaraterején kívül rengeteg támogatásra is szükség van. Teljesen átalakult a csapat és a szakmai vezetői gárda. A hangsúly ezúttal a zsoldosok helyett a hazai fiatalokon, a szívvel játszó mezőfalvi sportembereken van. Ők igazán megérdemlik a szurkolást! Vasárnap már tétmérkőzésen buzdíthatják kedvenceinket a Nagylók elleni hazai bajnoki rajton.HL