Bizonyítják, hogy sok van bennük

A játékhét, de talán a szezon eddigi legnagyobb meglepetését szolgáltatva, szerdán este nyolc góllal legyőzték a Siófok együttesét a DKKA női kézilabdázói. Az óriási sikernek ezúttal nem lett „szenvedő alanya” egy fogadás miatt Vágó Attila vezetőedző, aki számára örökké emlékezetes marad ez a diadal.

A 39. percben még egy góllal (17–18) a Siófok vezetett, hogy aztán egy parádés hajrával, fantasztikus védekezéssel és kapusteljesítménnyel 27–19-es Kohász-siker szülessen. Hlogyik Petrának az utolsó negyedórában nem tudott gólt lőni az ellenfél, így nyolcvan százalékon zárta a meccset, de Babovic is harminchat, Wéninger pedig harmincegy százalékkal védett. Ezzel szemben a túloldalon a válogatott Szikora tizenkilencet, Csapó húszat produkált.

Az óriási sikerben persze a kapusainkon kívül az egész csapatnak hatalmas szerepe volt. Bulath továbbra is ihletett és bőven válogatott formában van, tizennégy meccsen nyolcvankilenc gólt szerzett eddig, hatvan percen keresztül végig magas szinten teljesít. Csakúgy, mint Szalai, a védelem szilárd vezére Nick, vagy a mindig hatalmas tűzzel égő és társait buzdító Dabevska, de fel is sorolhatnánk mindenkit név szerint.

– A hajam még megvan, köszönöm a kérdést – válaszolt nevetve kérdésünkre Vágó Attila vezetőedző csütörtökön dél­előtt, miután arra utaltunk, az Alba legyőzése az arcszőrzetébe került a lányokkal kötött fogadás alapján. Most ilyesmi nem volt feldobva a mesternek, aki egyébként a lefújás után is alig fogta fel, mekkora meccset játszottak, és milyen tettet hajtott végre csapata az EHF Kupa negyeddöntőse ellen. Aztán még éjszaka is sorra kapta a gratuláló üzeneteket.

– Mi ősszel azért nagyon le voltunk sajnálva, és többen már temették is a csapatot, hogy mire lesz képes. Ezzel szemben hétről hétre bizonyítjuk, hogy nagyon sok van ebben az együttesben. Ennek eredménye ez a szerdai diadal is, amikor nagyon akartunk és küzdöttünk, a védekezés igazán kemény volt, folyamatosan tördeltük a Siófok játékát, ami nyilván nem tetszett neki. S szerintem kicsit le is néztek minket. Egyébként azt szoktam mondani a lányoknak, amikor bejön az ellenfél ide, ebbe a csarnokba, ami igencsak leharcolt állapotban van, ennek ellenére ez a mi otthonunk, a mi várunk, amit mindig meg akarunk védeni. Most a túlerőben lévő sereget visszaverve. Nagy tűz volt mindenkiben, sok pozitív kisugárzású és mentalitású játékosom van, akik magukkal ragadják a többieket, például Bulath, Nick, Szalai, Dabevska – mondta.

Vágó Attilának erre a győzelemre mindig jó lesz büszkeséggel visszaemlékeznie, azonban nagyon fontos, hogy a földön kell maradni. Ez pedagógiai feladat lesz, hogy azért senki ne szálljon el esetleg, hiszen még sok meccs van hátra.

– Jól néz ki, ahol most vagyunk a tabellán, de ezt innentől már szeretnénk is megtartani. Számba vettük, kik jönnek még hazai pályán, eddig egyedül a Fradi elleni meccsen nem volt sanszunk. A többin vagy nyertünk, vagy partiban voltunk végig. Ez most olyan extra két pont, amivel eredetileg nem számoltunk – mint az MTK elleniekkel sem –, ezekkel a közvetlen riválisainkat a szezon végén meg tudjuk előzni – tette hozzá.

Aztán csütörtökön este érkezett a rossz hír, Tamara Horacek, a Siófok francia balátlövője elkapta a koronavírust, emiatt a teljes keret karanténba vonult – tudatta a klub honlapja. A meccs előtt a keret minden tagja negatív volt, utána Horacek utazás céljából csináltatott magának egy saját PCR-tesztet, ami viszont már pozitív lett.

Gurics Attila, a DKKA csapatmenedzsere megkeresésünkre elmondta, amint megkapták az értesítést, a csapat és a szakmai stáb önkéntes karanténba vonult. Kivéve a két légióst, akik hazájuk válogatottjához negatív PCR-teszt birtokában utaztak el. – Pénteken teszteltetünk, de még akkor is, ha mindenki negatív lesz, keddig marad az önként vállalt karantén, amikor újabb teszt következik. Így a jövő szerdai edzőmeccsünket is lemondtuk. Nagyon remélem, nálunk senki nem kapta el a vírust. Ebben a helyzetben legalább szerencse, hogy a válogatott miatt éppen szünet van, csak március 24-én lesz legközelebb bajnokink – tette hozzá.

