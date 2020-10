Bizonyítási kényszer alatt áll mindkét fél

A férfifutsal NB I hatodik fordulójában újabb nagy csata vár a Dunaferr DUE Dutrade FC együttesére Nyírbátorban hétfőn este 18.30 órától.

Dunaújváros

Sovány kis mérleg a hazaiaknál. Még szomorúbbat is mondhatnánk a jelenlegi sikertelen rajtjukról, de nem tesszük, mert eddig mindig fölálltak a nehéz pozíciójukból a nyírgyulaji legények. Tehát jó lesz velük vigyázni ezen a mérkőzésen is.

Az adatbank négy vereséget és egy döntetlent mutat náluk. Az első fordulóban a korábbi önmagához képest alaposan megerősített DEAC-ot fogadták. A házigazdák tán nem hittek az információknak, de az biztos, hogy a félidei 1–5-ös állás kemény nyomot hagyott bennük, hiszen a folytatásban szűkebb lett a különbség: (3–4), de összesítve ez bizony 4–9-re alakult.

Ezután mentek a szintén újjászületett Veszprémhez, amely akkor még nem érhette el a csúcsformáját, ezt mutatja a 2–1-es hazai győzelem. Az előrehozott nyolcadik fordulóban aztán bravúros 2–2-es eredményt értek el a Haladás ellen. Majd keserű emléket hagyott náluk az Aramis is a 2–0-s győzelmével, de az Újpest otthonában 2–1-re kifázni sem lehetett éppen boldogságos kirándulás. Így aztán egy ponttal állnak jelenleg a tabellán.

És az újvárosiak? Az életük előttünk zajlik. Mindegyik riválisuknál jobban ismerjük őket. Egy kötelezőnek tartott, de komoly feladattá nemesedett az Újpest elleni hazai mérkőzésük. Csak az igazán rutinosak mondták azon nyomban, hogy annak a három pontnak nagyon féltett helye lesz az alapszakaszban.

Mint kiderült, a folytatás nehezebb lett a vártnál. Egy olyan, igazoltan nagyon jó csapathoz utazni, mint a Haladás, nem a csapatok álma. Talán még a vereségre is rábólintanak, de ott és akkor a szorosabb eredmény is remélhető volt, amit egy egyéni hiba miatt veszítettek el.

Ahogy az azóta már a legjobbak versenytársává nőtt Veszprém elleni hazai mérkőzésnél is. Utólag ez is egy pontszerző állomás lehetett volna. Két meccs nulla ponttal. Majd ismét egy oroszlánbarlang, a berettyóújfalui következett, ahol már kiváló produkciót mutatott be a Dunaferr, érett a szenzáció, de a végén, az utolsó másodpercekben elszállt a lehetőség. Végül legutóbb, a riválisként is emlegethető Kecskemét is pontosztozkodásra kényszerítette őket.

Összesítve elmondható róluk, hogy minden szempontból jó úton járnak és a sok munkának innét a pontok levadászásában is meg kell mutatkozni! Jó csapat lett belőlük. A Dunaferr is nyilván tudja, hogy egyszer majd a Nyírgyulaj is fel fog állni, amit nyilvánvalóan nem nagyon szeretnének megengedni nekik, főleg nem hétfőn!