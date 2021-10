Bíznak benne, ma ismét előrébb tudnak lépni

Az első győzelme után hétfőn este hazai pályán a Nagykanizsát fogadja a futsalegyüttes

futsal NB II. nyugati csoportjának 6. fordulójában rendezik meg a Dunaújváros Futsal – Nagykanizsai Futsal Club mérkőzést, a Dunaújvárosi Egyetem csarnokában ma este hét órától. Az esemény megtekintéséhez védettségi igazolvány szükséges, az egyetem épületében pedig a maszk viselése kötelező.

A mérkőzésen két lendületbe jött csapat találkozik. A vendégek az előző fordulóban hazai pályán szereztek fölényes győzelmet, 11–3-ra verték a Szigetszentmiklóst. Az újvárosiak pedig ugyanakkor idegenben harcolták ki az első győzelmüket, 6–5-re nyertek a BAK–Maximo ellen. Jó belépő mindkét eredmény erre az összecsapásra.

A Nagykanizsai Futsal Club csapata négy mérkőzésén hat pontot szerzett, és ezzel a középmezőnybe került. Egy újabb sikerrel megerősíthetnék a helyzetüket. Hazai sikerrel viszont a dunaújvárosiak léphetnének éppen a vendégeik elé.

Facskó József, a csapat edzője így várja az összecsapást: – A múlt heti mérkőzésünkön már látszott az a kedvező változás, amit a csapat megerősítésétől vártunk. Ez a munkánk ezen a héten is folytatódott, aminek a hozadékát remélem, a mai estén be tudjuk vetni a csatába. Voltak negatív tapasztalataim is, amiket el szeretnénk kerülni a jövőben. Nagyon remélem, hogy a hazai pályán ismét előrébb lépünk, és a megfelelő fogadtatásban részesítjük a Nagykanizsát, amely legutóbb fölényes győzelmet aratott a Szigetszentmiklós ellen, és ezért valószínűleg nagy önbizalommal érkezik hozzánk.

Kovács Krisztián egy hete csúcsformát hozott, három gólt is lőtt, amivel bebiztosította az akkori győzelmüket.

– Az elmúlt heti sikerünk a rengeteg edzésmunkából, erőből és az akaratunkból született. Az a legfontosabb, hogy ismét csapatként lépjünk a pályára, mindenki saját magáért és egymásért is küzdjön, másképp nem jöhet össze a siker. Szerencsére legutóbb jól jöttek ki a lépések, és azért sikerült három gólt is rúgnom. Nagyon örülök neki és bízom benne, hogy ez a folytatásban is így lesz. A mai mérkőzésre ugyanolyan mentalitással készülünk. Szeretnénk itthon tartani a három pontot – nyilatkozta.