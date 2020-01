Bíznak benne, ez a siker ismét jó előjel az Eb előtt

A franciák, a kínaiak és a görögök ellen fölényes győzelmeket aratva, első helyen végzett a dunaújvárosi felkészülési tornán a magyar női vízilabda-válogatott hétfőn este, ami az Európa-bajnokság előtt önbizalom-növelőnek sem volt rossz.

A torna zárása után Bíró Attila szövetségi kapitány azzal kezdte értékelését a Dunaújvárosi Hírlapnak, hogy a Kína elleni sikert sokkal értékesebbnek tartja, mint az utolsót, de csak azért, mert a görög válogatott két meghatározó embere nem játszott. Ezen felül a játékvezetés kicsit szétesett, ezáltal a játék is elég csapkodóvá vált.

– Annak ellenére, hogy magabiztosan nyertünk, nem szeretem az ilyen meccseket, mert ezek elaltatják főleg a győztes felet. Ennyivel nem vagyunk jobbak, és már most aláírnám az egygólos sikerünket az Európa-bajnoki csoportmérkőzésen – mondta a szakvezető, aki a kapott gólok számával ismét elégedett volt, a védekezés kisebb-nagyobb hibákkal, de működött, elöl pedig hatékonyak voltunk, és jó látni, hogy kreatív megoldásokra képes a csapat. – Bízom benne, ezt át tudjuk menteni a kontinenstornára, az oroszok elleni meccsig, amire igazából készülünk, még van bő egy hét, addig bele kell tenni még egy kis munkát. Azért ez a dunaújvárosi torna akár önbizalomban, akár csapategységben és -játékban nagyon sokat dobott a társaságon, remélhetőleg ez is kell a sikeres Eb-hez. Négy évvel ezelőtt szintén megnyertük a belgrádi kontinenstorna előtti miskolci felkészülési kupát, bízunk benne, a mostani siker is hasonlóan jó előjel, hiszen 2016-ban miénk lett az aranyérem…

A házigazda Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics szakosztályvezetője, Kis-Primász Ágnes nem csak a válogatott tornagyőzelme miatt volt elégedett: – Nagyon örülök annak, hogy a szervezés terén is minden zökkenőmentesen lezajlott, a várakozásoknak megfelelően, csak pozitív visszajelzéseket kaptunk a résztvevőktől. Fontos volt, hogy a magyar csapat minden igényét kielégítsük, és megfelelően tudjanak készülni az Európa-bajnokságra. Azt kiemelném, a dunaújvárosi klub egész kollektívája hozzátette a maga részét, hogy minden téren ilyen sikeres tornát rendezzünk, amiért köszönettel tartozom nekik és az összes közreműködőnek.

Azt gondolom, bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk egy magas szintű nemzetközi válogatott esemény lebonyolítására, szeretettel várjuk vissza a magyar válogatottat, és persze nagyon szurkolunk nekik az Európa-bajnokságon. Látva a mérkőzéseiket, nagyon meggyőzően teljesítettek, kívánom nekik, hazai közönség előtt minél jobb eredményt érjenek el, legyen az az olimpiai kvalifikáció megszerzése, ami jelen esetben az arany- vagy ezüstérmet jelenti. A cél adott, a lányok végigjárták az utat, és benne van a csapatban, hogy már most megszerezze a tokiói kvalifikációt. A három nap alatt kiváló hangulat és telt ház volt jellemző a hazai mérkőzésekre, azaz ebben is bizonyított Dunaújváros.